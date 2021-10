Wzrosty na Wall Street

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 zwyżkował piąty dzień w rzędu. W centrum uwagi znajdują się lepsze od oczekiwań wyniki amerykańskich spółek za trzeci kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,56 proc., do 35.457,31 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,74 proc., do 4.519,63 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,71 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.129,09 pkt.

Dow Jones i S&P 500 są niecały 1 proc. poniżej swoich historycznych szczytów.

Akcje Johnson & Johnson szły w górę około 3 proc. Zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 2,60 USD. Analitycy oczekiwali 2,36 USD za akcję.

Notowania P&G spadały o 1 proc., mimo że zysk na akcję z działalności podstawowej największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych w III kw. wyniósł 1,61 USD. Rynek oczekiwał 1,59 USD za akcję.

Akcje Travelers szły w górę o 3 proc. Zysk na akcję w poprzednim kwartale wyniósł 2,60 USD wobec oczekiwanych 1,67 USD.

Notowania Philip Morris International spadały o 0,1 proc., mimo że kwartalny zysk na akcję wyniósł 1,61 USD wobec oczekiwań na poziomie 1,58 USD za akcję.

Bank of New York Mellon spadał o 2,5 proc., mimo że zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 1,04 USD, a rynek oczekiwał 1,01 USD za akcję.

Do tej pory 82 proc. spółek z indeksu S&P 500, które przedstawiły już swoje wyniki za trzeci kwartał przebiło rynkowy konsensus.

"Dzięki bankom sezon publikacji wyników zanotował kolejny raz mocny start, ale mówiąc szczerze, Covid i problemy z łańcuchami dostaw akurat tę branżę uderzają słabiej. Teraz będzie bardzo ciekawe zobaczyć, co inne sektory będą miały do powiedzenia w dyskusji o kondycji gospodarki" - powiedział Ryan Detrick, główny strateg rynkowy z LPL Financial.

Akcje Walmart zyskały ponad 1 proc. po tym jak analitycy Goldman Sachs dodali tę spółkę do listy firm polecanych do kupna. Ich zdaniem akcje sieci detalicznej mogą wzrosnąć jeszcze prawie 40 proc.

Alibaba rosła o 2 proc. po tym, jak firma ogłosiła, że opracowała niestandardowy chip komputerowy, który chiński gigant technologiczny będzie wykorzystywał do zasilania swoich serwerów w centrach danych.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA we wrześniu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,589 mln wobec 1,721 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,635 mln.

Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,68 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 7,7 proc., wobec +5,6 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z +6 proc.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA we wrześniu wyniosła 1,555 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,58 mln, po korekcie z 1,615 mln - podał Departament Handlu USA w komunikacie.

Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 1,613 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 1,6 proc. wobec +1,2 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z +3,9 proc.

