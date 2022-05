Wzrosty na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a protokół z ostatniego posiedzenia Fed i sygnały dotyczące dalszych podwyżek stóp procentowych nie zaskoczyły inwestorów.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,60 proc. i wyniósł 32.120,28 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,95 proc. i wyniósł 3.978,73 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 1,51 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.434,74 pkt.

"Nasz bazowy scenariusz zakłada możliwość uniknięcia recesji i uspokojenie zawirowań geopolitycznych, co pozwoli na wzrosty na giełdach. Jednakże ostatnie spadki na rynkach unaoczniły potrzebę selektywnego podejścia przy tworzeniu portfela i wprowadzania rozwiązań strategicznych, które łagodzą ryzyko" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

"Ostatnia wyprzedaż pokazuje ile spółek sektorów technologii i usług komunikacyjnych jest nadal wycenionych zbyt wysoko. Snap był naprawdę wielką niespodzianką dla prawie wszystkich. Myślę, że jesteśmy w naprawdę trudnych czasach. Przez cały rok będziemy przebywać w niepewnym środowisku, ponieważ jest tak wiele niewiadomych" - powiedziała Stephanie Link, główny strateg inwestycyjny i menedżer portfela w Hightower.

W centrum uwagi inwestorów była publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Fed.

Wielu członków Fedu jest za podwyżkami stóp proc. w USA o 50 pb na nadchodzących posiedzeniach. W minutes dodano, że pod koniec roku Fed będzie na dobrej pozycji, by ocenić skutki obecnego cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

"Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że Komitet powinien szybko zmienić nastawienie polityki pieniężnej w kierunku neutralnego poziomu stóp proc., zarówno przez zwiększenie zakresu docelowego stopy funduszy federalnych, jak i zmniejszenie wielkości bilansu Rezerwy Federalnej. Większość uczestników posiedzenia oceniła, że wzrost stóp proc. o 50 punktów bazowych będzie prawdopodobnie odpowiedni na następnych kilku spotkaniach" - napisano w protokole po posiedzeniu 4 maja.

"W świetle wysokiego stopnia niepewności co do perspektyw gospodarczych w USA uczestnicy posiedzenia ocenili, że kwestie zarządzania ryzykiem będą z czasem coraz ważniejsze w rozważaniach dotyczących odpowiedniego stanowiska politycznego. Wielu uczestników oceniło, że przyspieszenie usunięcia akomodacji w polityce monetarnej zapewniłoby Komitetowi dobrą pozycję pod koniec tego roku do oceny skutków zacieśnienia polityki" - dodano.

Z minutes Fedu wynika, że ryzyko dla perspektyw gospodarczych w USA jest podwyższone.

"W zależności od zmieniających się perspektyw gospodarczych i zagrożeń dla tych perspektyw, odpowiednie może okazać się bardziej restrykcyjne stanowisko w polityce. Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że wydarzenia związane z rosyjską inwazją w Ukrainie i związane z restrykcjami wobec pandemii Covid-19 w Chinach stwarzają zwiększone ryzyko zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i gospodarek na całym świecie" - napisano.

"Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że zwracają szczególną uwagę na ryzyko inflacyjne i będą nadal uważnie monitorować rozwój inflacji i oczekiwania inflacyjne. Zgodzili się, że ryzyko dla inflacji jest podwyższone i przytoczyli kilka takich zagrożeń, w tym związane z utrzymującymi się wąskimi gardłami w dostawach oraz rosnącymi cenami energii i towarów - oba te czynniki zostały zaostrzone przez rosyjską inwazję na Ukrainę i restrykcje wobec pandemii Covid-19 w Chinach" - dodano.

W ocenie członków Fedu, rynki finansowe są podatne na skutki zawirowań geopolitycznych oraz usuwanie akomodacji w polityce pieniężnej.

Ze spółek Snap spadł o 1 proc. po tym, jak we wtorek spadł o 43 proc. Platforma mediów społecznościowych ostrzegła, że w II kw. zysk i przychody mogą być gorsze niż prognozowano.

Dick's Sporting Goods spadł o 13 proc. Sieć sklepów sportowych wydała gorsze od oczekiwań prognozy zysków na cały rok.

Express szedł w górę o 10 proc. W I kw. strata na akcję firmy odzieżowej wyniosła 10 centów wobec oczekiwanych 15 centów.

Wendy's rósł o 11 proc. Trian Fund Management podał, że rozważa przejęcie lub inną potencjalną transakcję sieci restauracji.

Nordstrom zwyżkował o 10 proc. Wyniki za I kw. były lepsze od oczekiwań.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 2,76 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 1 pb do 2,98 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 26 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 168 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 110,51 USD za baryłkę, po wzroście o 0,69 proc., lipcowe futures na Brent idą w górę o 0,69 proc. do 114,30 USD/b.

