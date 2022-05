Wzrosty na Wall Street; dane makro i Fed w centrum uwagi

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów. Rynki skupiają się na decyzji Fedu, danych makro oraz wynikach spółek za pierwszy kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,61 proc. i wyniósł 32.637,19 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,99 proc. i wyniósł 4.057,84 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 2,68 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.740,65 pkt.

"Po paru tygodniach spadków, rynki próbują się odbić po mniej jastrzębim od oczekiwań tonie Fedu ze środowych minutes i obiecujących wynikach kwartalnych spółek handlu detalicznego" - powiedział Mike Loewengart, dyrektor zarządzający ds. strategii inwestycyjnej w E*Trade.

"Oczekujemy, że rynki nadal będą koncentrować się na inflacji i działaniach banków centralnych, obawach o globalny wzrost PKB oraz politykę +zero-Covid+, a także inwazję Rosji na terenach Ukrainy. Pozytywne informacje na temat któregokolwiek z tych czynników rynkowych mogą znacznie poprawić sentyment dla aktywów ryzykownych" - powiedział Fraser Lundie, szef działu instrumentów o stałym dochodzie w Federated Hermes Limited.

Z opublikowanego w środę protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA wynika, że wielu członków Fed opowiedziało się za podwyżkami stóp procentowych w USA o 50 pb na nadchodzących posiedzeniach. Pod koniec roku Fed będzie na dobrej pozycji, by ocenić skutki obecnego cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale spadł o 1,5 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału. Oczekiwano -1,3 proc. wobec -1,4 proc. w I wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 210 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 215 tys. wobec 218 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,346 mln w tygodniu, który skończył się 14 maja. Analitycy oczekiwali 1,31 mln wobec notowanych poprzednio 1,315 mln, po rewizji z 1,317 mln.

"Te liczby sugerują, że mamy nadal bardzo silny rynek pracy. To właśnie dochody pracowników napędzają wydatki konsumenckie, dlatego kondycja konsumenta zależy od rynku pracy" - powiedział Michael Feroil, główny ekonomista na USA w JPMorgan.

Akcje Macy's rosły o 18 proc. po tym, jak firma podniosła prognozy zysku na 2022 r.

Notowania Twittera zwyżkowały ponad 5 proc. po tym, jak miliarder Elon Musk przeznaczy więcej własnego majątku na sfinansowanie transakcji przejęcia Twittera o wartości 44 mld USD. Ze zgłoszenie SEC wynika, że Musk zaangażował 33,5 mld USD w kapitału własnego, w porównaniu z poprzednimi 27,25 mld USD.

Akcje producenta chipów Nvidii rosły o 5 proc. po tym, jak dyrektor finansowy firmy powiedział, że Nvidia spowolni zatrudnianie.

Notowania Snowflake spadły ponad 4 proc. po tym, jak prognozy firmy dotyczące marży operacyjnej okazały się niższe niż oczekiwano.

Williams-Sonoma zwyżkował o 11 proc. po pobiciu szacunków dotyczących zysków za I kw.

Dollar General zwyżkował ponad 14 proc., bo wyniki za pierwszy kwartał były lepsze od oczekiwań.

Dollar Tree szedł w górę ponad 20 proc. Sprzedaż w I kw. była wyższa niż prognozowano.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po ok. 114 USD za baryłkę, po wzroście o 3,7 proc., lipcowe futures na Brent idą w górę o ok. 3 proc. do ok. 117 USD/b.

