Wzrosty na Wall Street zgasły pod koniec sesji

Choć jeszcze półtorej godziny przed końcem poniedziałkowej sesji indeks S&P 500 znajdował się na 0,5-proc. plusie, to na zamknięciu zanotował stratę. Przed kupowaniem w perspektywie dłuższej niż kilka sesji, inwestorów powstrzymują obawy przed recesją w amerykańskiej gospodarce.

Indeks S&P 500 zniżkował w poniedziałek 0,39 proc. do 4.008,01 pkt., Nasdaq Comp. spadł 1,2 proc. do 11.662,79 pkt., a Dow Jones Industrial wzrósł o 0,08 proc. do 32.223,42 pkt.

Dow Jones Industrial, podobnie jak S&P 500, półtorej godziny przed końcem sesji zanotował dzienne maksimum. Indeks znajdował się wówczas na plusie 0,9 proc., ale na zamknięciu ledwie obronił się przed spadkiem. Najsłabiej wypadły w poniedziałek spółki technologiczne - Nasdaq Comp. przez całą sesję znajdował się pod kreską i na koniec dnia zanotował największy spadek.

Obawy inwestorów od kilku przynajmniej tygodni pozostają niezmienne i wiążą się z bardzo niepewnymi perspektywami amerykańskiej gospodarki. W poniedziałek obawy te wzmocniła opinia strategów Goldman Sachs, którzy wskazali na "bardzo, bardzo wysokie ryzyko" recesji w gospodarce USA. Zalecili zarówno firmom jak i amerykańskim konsumentom, aby byli przygotowani na taką możliwość.

Z kolei według stratega Morgan Stanley Michaela Wilsona, amerykańska gospodarka uniknie w najbliższym czasie recesji, ale giełdy w USA mogą czekać dalsze spadki.

O tym, że gospodarka, nie tylko amerykańska, słabnie, sugerują także opublikowane w poniedziałek prognozy Komisji Europejskiej. KE oceniła, że w 2022 roku wzrost PKB na terenie Unii Europejskiej wyniesie 2,7 proc. i jest to prognoza o 1,3 pkt. proc. niższa niż szacunki z lutego tego roku.

Z opinii analityków wynika, że w warunkach dużej niepewności trzeba liczyć się z podwyższoną zmiennością na rynkach akcji.

Akcje Spirit Airilnes urosły w poniedziałek o 13,5 proc. po tym, jak JetBlue ogłosił ofertę przejęcia (wartą 30 USD za akcję) konkurencyjnej linii lotniczej. Spirit odrzucił wcześniejszą ofertę JetBlue, woląc zachować wcześniej zawartą umowę o połączeniu z Frontier Group. Na zamknięciu sesji akcje kosztowały 19,27 dol.

Akcje Twittera spadły o 8,2 proc. w związku ze spekulacjami, czy Elon Musk będzie w stanie sfinalizować swoją umowę przejęcia platformy mediów społecznościowych.

Dolar osłabił się o 0,33 proc. wobec koszyka walut do 104,22 pkt. i utrzymuje się tuż poniżej wieloletniego maksimum.

Eurodolar umacnia się o 0,20 proc. do 1,0433.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb do 2,88 proc., a dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 1 pb do 3,10 proc.

Na rynku ropy notowania czerwcowych kontraktów na gatunek WTI wzrosły o 3,4 proc. do 114,20 dol. za baryłkę, a kurs lipcowych kontraktów na gatunek Brent poszedł w górę o 2,4 proc. 114,24 dol. Ropa jest najdroższa od ostatniej dekady marca.

