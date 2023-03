X-Trade Brokers wypłaci rekordową dywidendę, która mogła być dużo wyższa

Notowany na warszawskiej giełdzie międzynarodowy broker instrumentów finansowych - X-Trade Brokers - zamierza wypłacić w formie dywidendy 381,5 mln zł, co stanowi połowę zeszłorocznego zysku netto spółki. Oznacza to wypłatę 3,25 zł na jedną akcję.

Według wstępnych szacunków jednostkowy zysk netto XTB za 2022 rok wyniesie około 761 mln zł, z czego na dywidendę trafić ma łącznie ok. 381,5 mln zł. Około 191 mln zł spółka przeznaczy na kapitał rezerwowy, a pozostałe 188,7 mln ma zostać wykorzystane na skup akcji w celu ich umorzenia.

Przy tym ostatnim punkcie decydujący głos będzie miała jednak Komisja Nadzoru Finansowego.

- Powyższa rekomendacja oraz przeprowadzenie odkupu akcji własnych uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na odkup do 5 683 635 akcji własnych (co stanowi 4,84 proc. ogólnej liczby akcji/głosów w spółce) w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku, z przeznaczeniem na ich umorzenie - poinformowało XTB.

W przypadku ewentualnego braku zgody ze strony KNF na odkup akcji własnych zamiarem zarządu będzie wypłata 75 proc. wypracowanego w 2022 roku zysku (570,5 mln zł), co odpowiadać będzie kwocie 4,86 zł dywidendy na jedną akcję.

Do akcjonariuszy spółki trafić może więc co najmniej 50 proc. lub 75 proc. zeszłorocznego zysku. To relatywnie dużo, jednak polityka dywidendowa XTB zakłada dywidendę na poziomie 50-100 proc. jednostkowego zysku netto, mając na uwadze wytyczne KNF.

Na dzień dzisiejszy wypłata 3,25 zł na akcję jest najniższą kwotą spełniającą warunki polityki dywidendowej spółki. Z zysku za 2021 rok (238 mln zł) spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję.

Jedna akcja XTB wyceniana jest w czwartek na 35,7 zł. Kapitalizacja spółki to 4,2 mld zł. Największym akcjonariuszem XTB jest XXZW Investment Group, posiadający 67 proc. akcji.

