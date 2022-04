XIV Europejski Kongres Gospodarczy już w blokach startowych

Już w poniedziałek rozpoczyna się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy - największa impreza biznesowa w naszej części Europy. To już 14. edycja wydarzenia. Jego uczestnicy będą debatować o wyzwaniach dla gospodarki wobec agresji Rosji na Ukrainę.

14. europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To ostatnia chwila na rejestrację.

Debaty podczas 150 sesji z udziałem 1000 panelistów będą dotyczyły najważniejszych wyzwań stojących przed polską i europejską gospodarką.

Cieszy nas duże zainteresowanie, mamy już zarejestrowanych 8,5 tys. osób - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W programie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaplanowano 150 sesji z udziałem tysiąca prelegentów, poświęconych najbardziej aktualnym tematom oraz liczne wydarzenia towarzyszące: prezentacje, gale, briefingi, nieoficjalne spotkania i kuluarowe dyskusje.

Kongresowe debaty zawsze koncentrują się wokół największych wyzwań stojących przed polską i europejską gospodarką, takich jak transformacja energetyczna, digitalizacja gospodarki czy wychodzenia z pandemicznego kryzysu. W tym roku cieniem na rzeczywistości politycznej i gospodarczej położyła się agresja Rosji na Ukrainę. W związku z tym agenda 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeszła gruntowną zmianę w związku z wydarzeniami w Ukrainie. Pojawiły się w niej sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące zmian w globalnej architekturze geopolitycznej.

- Kongres od lat opisuje nie tylko aktualną gospodarczą rzeczywistość. Istotnym tematem tej ważnej debaty jest nadal nieostro rysująca się przyszłość, wymagająca wspólnej refleksji i dialogu. Cieszy nas tak duże zainteresowanie tegoroczną edycją, mamy już zarejestrowanych 8,5 tys. osób - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Agresja Rosji i wojna w Ukrainie spowodowały gwałtowne i głębokie zmiany w gospodarce. Potrzebne są spotkania bezpośrednie, bo tak wiele nowych czynników, ryzyk, zmian, wymaga omówienia. Potrzebne jest forum dla debaty na wszelkich szczeblach, jakim jest właśnie Kongres - dodaje.

O sile Kongresu od lat stanowią jego uczestnicy. Reprezentacja polityków europejskich i przedstawiciele gospodarczych resortów polskiego rządu, przedsiębiorcy, inwestorzy, menedżerowie - praktycy gospodarki, budują prestiż wydarzenia. W tej edycji dopisali zarówno wielcy globalnej ekonomii, jak i przedstawiciele dużych i średnich prywatnych firm.

Komisję Europejską, stronę rządową i dyplomatyczną europejskich państw reprezentować będą między innymi: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii; Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC; Aleš Chmelař, wiceminister spraw zagranicznych Czech; Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce; Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ds. gospodarki służącej ludziom; Jakub Dürr, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce; Sven Giegold, sekretarz stanu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec; Stefan Gullgren, ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; Gregory Hands, minister biznesu, energii i strategii przemysłowej Wielkiej Brytanii; Gintarė Krušnienė, wiceminister środowiska Litwy; Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego; Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska; Adam Niedzielski, minister zdrowia; Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej; Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. energii; Sebastian Skuza, sekretarz stanu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów; Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Olha Stefaniszyna, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej; Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

Wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami debat podzielą się m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski; Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft; Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Rafał Brzoska, prezes InPost; Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej; Elisabetta Falcetti, dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce; Przemek Gdański, prezes zarządu Bank BNP Paribas; Grzegorz Gruca, wiceprezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej; Natalia Hatalska, CEO, założycielka infuture.institute, autorka bloga hatalska.com; Dawid Jakubowicz, prezes Ciech; Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema; Marcin Krupa, prezydent Katowic; Jacek Kujawa, wiceprezes LPP; Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021; Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, grupa Maspex; Federico Rosales, prezes Whirlpool Company Polska; Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, założyciel Fundacji Nauka. To Lubię; Rafał Sonik, prezes Gemini Holding; Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments; Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia; Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon; Mourad Taoufiki, Country Manager Amazon.pl; Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE; Tomasz Wolanowski, prezes zarządu ABB; Maciej Zieliński, prezes zarządu Siemens Polska.

Europejski Kongres Gospodarczy to również wydarzenia towarzyszące. W ramach sesji „Globalny handel i geopolityka” (25 kwietnia, godz. 12.30-14.00), premierowo zostanie zaprezentowany raport „Polska w globalnych łańcuchach dostaw w czasie pandemii i wojny”. Podstawowym celem badania było lepsze zrozumienie ryzyk dla działalności gospodarczej w Polsce, wynikających z dwóch potężnych negatywnych szoków – skutków pandemii i wojny na Ukrainie.

Europejski Kongres Gospodarczy to nie tylko panelowe dyskusje czy rozmowy, ale także wieczorne uroczyste gale, podczas których wyłonieni zostaną m.in. laureaci plebiscytu „Inwestor bez Granic”. Celem konkursu jest nagrodzenie inwestorów zagranicznych w Polsce oraz polskich firm inwestujących na zagranicznych rynkach. Po raz jedenasty przyznane zostaną również wyróżnienia „Top Inwestycji Komunalne”. Nagrodę otrzyma 10 inwestycji z całej Polski zrealizowanych i prowadzonych przez samorządy i firmy komunalne.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie również „Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych”, czyli przegląd najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Po raz kolejny wręczone zostaną tytuły „Promotor Polski”, przyznawane osobom, których osiągnięcia na polu kulturalnym, naukowym lub biznesowym budują wizerunek naszej marki narodowej. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Stałym wydarzeniem będzie kolejny już finał konkursu Start-up Challenge - spotkanie młodej innowacyjnej gospodarki z dużym, tradycyjnym biznesem zainteresowanym inwestowaniem w nowe technologie i niebanalne biznesowe koncepcje. Swoje innowacje zaprezentuje 15. półfinalistów: Acellmed, CodeAll, Delivery Couple, DOCMATIC, Doctor.One, Nanoseen, OMNIAZ, Progresja New Materials, Self Learning Solutions, simpl.rent, The True Green, ULTRAXIS, Upmedic, Virbe oraz Zweryfikujfirme.pl.

Dodatkowym wydarzeniem zaplanowanym na pierwszy wieczór będzie wystawa prac twórców z Akademii Sztuk Pięknych z Katowic, połączona z licytacją dzieł, z której dochód zostanie przekazany 20. ukraińskim studentkom szkół artystycznych, które są pod opieką ASP. Drugiego dnia wręczone zostaną Wektory Serca, nagrody przyznawane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dla przedsiębiorców udzielających pomocy Ukrainie.

W ostatnim czasie Kongres zmienił się, dostosował się do nowych warunków, wzbogacił się o nowe formy przekazu i zwiększył zasięg oddziaływania. Debaty Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą również transmitowane online oraz dostępne w formie retransmisji na stronie wydarzenia po wcześniejszej rejestracji.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

