XTB: Inflacja w amerykańskiej gospodarce może rosnąć

Jest pięć przesłanek, które wskazują, że inflacja w amerykańskiej gospodarce może dalej rosnąć – napisali analitycy XTB w najnowszym raporcie. Inflacja zdecyduje o polityce Fed, a ta ma kluczowe znaczenie dla rynków globalnych, w tym złotego i GPW - dodali.

Jak piszą analitycy XTB w opublikowanym w czwartek raporcie o inwestowaniu w czasach presji inflacyjnej, restrykcje związane z pandemią COVID19 sprowadziły na globalną gospodarkę głęboką recesję, a ceny ropy przejściowo spadły nawet poniżej zera. Banki centralne otwarcie mówiły o potrzebie przeciwdziałania deflacji. Jednakże w ciągu ostatnich miesięcy sytuacja makroekonomiczna uległa zmianie, która jest spowodowana coraz lepszym radzeniem sobie poszczególnych krajów z pandemią. Dzieje się tak choćby w Polsce.

"W Polsce inflacja w kwietniu wzrosła do poziomu 4,3 proc., istotnie powyżej celu inflacyjnego NBP i niewiele wskazuje na to, aby presja inflacyjna miała odpuścić. Pytanie brzmi raczej, czy 5 proc. inflację zobaczymy już w maju, czy dopiero w kolejnych miesiącach roku. To stawia NBP w bardzo niewygodnej sytuacji. Obecnie prowadzona polityka pieniężna jest najluźniejsza w historii. Nie tylko stopy procentowe są bliskie zeru (stopa referencyjna wynosi 0,1 proc.), ale też prowadzony jest program skupu obligacji rządowych. To ułatwia rządowi finansowanie deficytu, ale wydaje się coraz mniej przystawać do okoliczności makroekonomicznych" - powiedział cytowany w komunikacie główny ekonomista XTB i autor raportu Przemysław Kwiecień.

Na całym świecie banki centralne zostały zaskoczone siłą ożywienia oraz wzrostem kosztów zachęcających firmy do podnoszenia cen. Jak piszą analitycy XTB, "interwencjonizm, który uratował globalną gospodarkę przed zapaścią sprawił, że gospodarstwa domowe mają niekiedy wyższe dochody niż gdyby pandemii w ogóle nie było, a przez wiele miesięcy nie były w stanie realizować wszystkich wydatków".

"W tym raporcie koncentrujemy się na inflacji w USA, ponieważ to ona zdecyduje o polityce Fed, a ta z kolei ma kluczowe znaczenie dla rynków globalnych, w tym dla złotego i GPW. Pokazujemy, które miary inflacji należy śledzić i jakie publikacje danych dotyczących inflacji są najważniejsze. Odpowiadamy także na kluczowe pytanie, które zadają sobie zarówno profesjonalni inwestorzy, jak i gospodarstwa domowe - czy inflacja wzrośnie?" - wskazał Przemysław Kwiecień.

Analitycy XTB wskazują pięć czynników, które mogą świadczyć, że inflacja w USA będzie rosnąć. Pierwszym z nich są znaczne transfery pieniężne - z powodu bezpośrednich dopłat, specjalnych zasiłków dla bezrobotnych i innych form wsparcia, amerykańskie gospodarstwa domowe mają więcej pieniędzy, niż gdyby pandemia nigdy się nie wydarzyła. To sprawia, że mamy do czynienia z ogromnym skumulowanym popytem.

"Konsumenci nie byli w stanie wydawać pieniędzy na wiele dóbr i usług z powodu ograniczeń. Teraz mogą chcieć odrobić stracony czas i spożytkować swoje środki po otwarciu gospodarki" - czytamy w komunikacie.

Kolejny czynnik to wzrost cen surowców. Analitycy XTB zwracają uwagę, że drożeje nie tylko ropa, rosną także ceny miedzi, bawełny i zbóż. Jednym z powodów tego wzrostu cen mogą być niskie stopy procentowe, wskutek tego zakup surowców dla części graczy rynkowych jest rodzajem inwestycji.

Wreszcie, jak zwracają uwagę analitycy XTB, gospodarka jest obarczona wyższymi kosztami, związanymi z ochrona przed koronawirusem, a na dodatek zmniejszyła się konkurencja, gdyż wiele firm, zwłaszcza usługowych, w czasie pandemii zostało zamkniętych. Mniejsza konkurencja uławia zaś podnoszenie cen.

