XTB stawia na technologie. Do zespołu ściągnął specjalistę z Allegro

Adam Dubiel, wcześniej związany przez około 10 lat z Allegro, od września objął stanowisko dyrektora działu rozwoju technologii w XTB.

Na stanowisku dyrektora do spraw rozwoju technologii Adam Dubiel zastąpi związanego z XTB od wielu lat Piotra Piaszczyka.

Dubiel odpowiadać ma m.in. za wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz zarządzanie zespołem informatyków liczącym około 400 osób.

Broker od lat stawia na rozwój technologii, wykorzystując m.in. rozwiązania oparte o AI.

Adam Dubiel na stanowisku dyrektora do spraw rozwoju technologii zastąpi Piotra Piaszczyka, który ze spółką związany był od wielu lat. W XTB Dubiel odpowiadać ma m.in. za rozwój produktu oraz wprowadzenie nowych, technologicznych rozwiązań. Zarządzać będzie też zespołem informatyków liczącym ponad 400 osób.

Po dekadzie w Allegro przyszedł czas na zmiany

- XTB stawia na rozwój własnej technologii i wprowadzanie produktów inwestycyjnych dostępnych dla każdego z poziomu aplikacji mobilnej. Wierzę, że dzięki połączeniu ambicji XTB, umiejętności zespołu oraz mojego doświadczenia, staniemy się liderem nie tylko pod względem kompleksowej oferty inwestycyjnej, ale także liderem technologicznym w sektorze inwestycyjnym - mówi Adam Dubiel, nowy dyrektor w XTB. Przez większość zawodowej kariery Dubiel związany był z Allegro, gdzie pracował ostatnich 10 lat. Wcześniej przez rok pełnił rolę software engineer w spółce Decerto.

XTB z mocnym zaangażowaniem w technologiczny rozwój

Z kolei jeden z największych brokerów w kraju od lat stawia na rozwój nowych technologii, wdrażając m.in. rozwiązania w oparciu o AI. Co więcej, około 40 proc. zatrudnienia w firmie stanowią informatycy. - Innowacyjność i nowe produkty to kluczowe elementy realizacji naszej strategii. Obecnie nowoczesne inwestowanie jest oparte na technologii, dlatego tak mocno stawiamy na rozwój działu IT w strukturze XTB - dodaje Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

Walory XTB notowane są na giełdzie od 2016 r. Pakiet ponad 60 proc. akcji brokera posiada XXZW Investment Group, spółka kontrolowana przez Jakuba Zabłockiego, założyciela XTB.

