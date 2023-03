XV Europejski Kongres Gospodarczy rusza już za miesiąc. Prelegentów jest coraz więcej

Kolejne nazwiska wzbogacają grono prelegentów Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się już za miesiąc. Trzy dni wypełni 168 debat. W gronie autorytetów, komisarzy unijnych, polityków, menedżerów firm będziemy dyskutowali o najważniejszych problemach gospodarki.

Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy.

- Doświadczenia, wiedza i spojrzenia naszych panelistów konfrontują się podczas licznych, wielotematycznych debat. Warto trzymać rękę na pulsie najistotniejszych spraw - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

W ciągu trzech dni Kongresu odbędzie się 168 sesji, a w szczycie odbędzie się aż 18 debat równolegle.

Na tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy można rejestrować się na stronie wydarzenia.

O sile Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress) każdego roku stanowią eksperci i praktycy, którzy przyglądają się współczesnym gospodarkom i społeczeństwom z wielu różnych perspektyw i w najważniejszych dzisiaj kontekstach. Wnioski z dyskusji w opiniotwórczym gronie to gotowe rekomendacje skutecznych rozwiązań, diagnozy i wskazówki dla decydentów, inspiracje i dobre praktyki warte zaimplementowania.

- Doświadczenia, wiedza i spojrzenia naszych panelistów konfrontują się podczas licznych, wielotematycznych debat. Ich reprezentujące różne punkty widzenia opinie wybrzmiewają w dyskursie publicznym dzięki corocznemu, szerokiemu udziałowi zainteresowanych Kongresem mediów. Nie mniej ważne są także spotkania, które dzieją się obok paneli i przynoszą ze sobą nowe cenne kontakty, współprace biznesowe czy podwaliny pod ciekawe projekty. Dla tego wszystkiego warto być w Katowicach i trzymać rękę na pulsie najistotniejszych dzisiaj spraw - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

Bezpieczeństwo w kontekście zmiennego otoczenia i coraz to nowych wyzwań

XV Europejski Kongres Gospodarczy zainauguruje sesja pod tytułem „Nowa europejska gospodarka w nowym świecie", w trakcie której eksperci rozmawiać będą o roli, możliwościach i taktyce Europy w kontekście zmiennego otoczenia i wyzwań, jakimi są między innymi przeobrażenia zachodzące w klimacie, energetyce, logistyce czy globalnej koniunkturze. Uczestnicy sesji inauguracyjnej pochylą się nad zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego, surowcowego, żywnościowego czy lekowego. Omówione zostaną warunki konieczne, by zatrzymać przenoszenie działalności produkcyjnej poza Unię Europejską. Zaproszeni goście poruszą temat pozycji Europy w globalnym wyścigu w nowej fazie rywalizacji supermocarstw.

Debata inauguracyjna i sesje plenarne nakreślą wielowątkowość kongresowej debaty. Przez trzy dni nie zabraknie miejsca i dla zielonej transformacji gospodarki i dla wyzwań związanych z transformacją sektora energii czy też dla nowych technologii, innowacji i digitalizacji. Ważnym nurtem tematycznym będzie też Ukraina, nad którą dyskutanci pochylać się będą z myślą o jej przyszłości na scenie Europy, ale też o odbudowie tego dotkniętego wojną kraju. Wszystkich sesji będzie 168, a w szczycie odbywać się będzie równolegle aż 18 debat.

W debatach tegorocznego EEC weźmie udział wiele uznanych autorytetów, czołowych polityków i przedsiębiorców

Udział w wydarzeniu potwierdziło już wielu zagranicznych gości, na czele z komisarzami unijnymi. W debatach udział wezmą: Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i administracji oraz Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania.

Wśród prelegentów są także: Saad Saleh Alsaleh, ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej; Jorgo Chatzimarkakis, prezes Hydrogen Europe; Anders H. Eide, ambasador Królestwa Norwegii w Rzeczypospolitej Polskiej; Karel Hirman, minister gospodarki Słowacji;Oleksandr Kravchenko, partner zarządzający McKinsey's Kyiv Office; Mindaugas Liutvinskas, wiceminister finansów Litwy; Petro Ołeksijowycz Poroszenko, minister spraw zagranicznych Ukrainy w latach 2009-2010, minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy w 2012, prezydent Ukrainy w latach 2014-2019 czy Kira Rudik, ukraińska menedżerka, parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos oraz Anastase Shyaka, ambasador Republiki Rwandy w Rzeczypospolitej Polskiej, Catharina Sikow-Magny, dyrektor ds. zielonej transformacji i integracji systemów energetycznych Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej; Miroslav Skřivánek, wiceminister rolnictwa Czech oraz Yuliia Svyrydenko, pierwsza wicepremier i minister gospodarki Ukrainy.

Polscy reprezentanci wwodzą się z wiodących firm i instytucji

Wśród znakomitych gości reprezentujących biznes, świat polityki i wiodące instytucje znajdują się również m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego; Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii; Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, prezes THINKTANK; Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej firmy Budimex; Halina Brdulak, profesor Szkoły Głównej Handlowej, członek Rady Programowej przy UN GCP; Joanna Burnos, założycielka LEADERIS Institute, członkini The Alliance of Her; Jerzy Buzek, europoseł; Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce; Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, ekspert Pracodawcy RP; Przemek Gdański, prezes Bank BNP Paribas; Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy; Dawid Jakubowicz, prezes firmy Ciech; Marek Kamiński, polski polarnik, podróżnik, przedsiębiorca; Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema; Katarzyna Kowalska, wiceprezes KUKE; Adam Manikowski, wiceprezes grupy Żabka; Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris; Justyna Orłowska, pełnomocnik Premiera ds. GovTech, szef Centrum GovTech; Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex; Katarzyna Rozenfeld, dyrektor niewykonawcza w Grantham, członkini Stowarzyszenia LiderShe; Bertus Servaas, prezes VIVE Textile Recycling; Rafał Sonik, prezes Gemini Holding; Paweł Szczeszek, prezes koncernu Tauron Polska Energia; Krzysztof Szubert, wiceprezes PKO TFI, członek Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ (IGF); Tomasz Wolanowski, wiceprezes ABB; Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland; Tomasz Żuchowski, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także Ranking Zielonych Inicjatyw.

Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowiach.

