XXVII Targi Wydawców Katolickich w Warszawie rozpoczną się we czwartek

Blisko 140 wystawców z całego kraju zapowiedziało udział XXVII Targach Wydawców Katolickich. Podczas wydarzenia organizowanego w warszawskich Arkadach Kubickiego od 29 września do 2 października zaprezentowanych zostanie ponad 10 tys. publikacji. Swoją ofertę zaprezentują m.in. wydawcy z Ukrainy, Białorusi i Watykanu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Zgodnie z tradycją, Targi Wydawców Katolickich swoją tematyką nawiązują do hasła Roku Duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które w tym roku brzmi "Posłani w pokoju Chrystusa".

"W czasie tegorocznych targów poprzez ofertę wydawniczą, debaty i pokazy filmów chcemy, przede wszystkim, przybliżyć nauczanie błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Świadectwo życia, które zostawił nam Prymas Tysiąclecia, ukazuje, co znaczy autentycznie miłować Boga, Kościół i Ojczyznę" - powiedział PAP prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, salezjanin ks. Roman Szpakowski.

Poinformował, że w czasie "tegorocznych targów dorobek wydawniczy zaprezentuje blisko 140 wystawców, wśród których znajdą się oficyny kościelne, zakonne oraz świeckie z całego kraju". Zapewnił, że obok publikacji książkowych, będzie także bogata oferta publikacji elektronicznych, książek audio oraz filmowych, na którą złoży się kilkanaście produkcji fabularnych i dokumentalnych.

"W związku z wojną w Ukrainie chcemy w czasie targów zwrócić uwagę na rynek wydawniczy za naszą wschodnią granicą" - powiedział ks. Szpakowski. Ze swoją ofertą zaprezentuje się kilka wydawnictw rzymskokatolickich z Ukrainy i Białorusi" - zapowiedział.

"Jednym z gości targów będzie bp Witalij Krywicki SDB, biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej, który przybliży sytuację Kościoła katolickiego w Ukrainie" - poinformował prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Telewizja Polska zaprezentuje m.in. filmy: "Wszyscy jesteśmy braćmi" opowiadający o uchodźcach z Ukrainy, którzy otrzymali w Polsce konkretną pomoc; "Życie według św. Jana Pawła II" przedstawiający życie papieża i jego poglądy na najważniejsze zagadnienia, takie jak kultura, naród, młodzież, praca, rodzina, cierpienie, czy prawda; "Blachnicki. Życie i światło" przybliżający postać jednego z wizjonerów Kościoła w Polsce, który w swoich działaniach duszpasterskich wyprzedził epokę; "Hanik" będący dokumentalną rekonstruują procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy; "Szczęśliwy Wyszyński", czy też "Szklany dom" poruszający temat pedofilii w Kościele i ochrony przed nią dzieci i młodzieży.

Nowością tegorocznych targów będą bezpłatne szkolenia dla bibliotekarzy zatytułowane "Świat książki religijnej", które odbędą się w piątek, 30 września, w godz. 10.00-16.00 w namiocie przed Arkadami Kubickiego. Na program szkolenia złoży się kilka modułów tematycznych dedykowanych zagadnieniom takim, jak: książka historyczna w ofercie wydawców religijnych, literatura dotycząca rozwoju duchowości, książki religijne dla dzieci i młodzieży, dlaczego warto i jak promować książki religijne w bibliotece; rozwój kompetencji komunikacyjnych i promocyjnych bibliotekarzy.

W programie targów znajdą się spotkania z autorami publikacji. Chęć spotkania z czytelnikami potwierdzili m.in.: prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, dr hab. Rafał Łatka, Grzegorz Górny, ks. prof. Witold Kawecki, ks. Robert Skrzypczak, ks. Jerzy Jastrzębski, ks. Piotr Glas, Jacek Pulikowski, Katarzyna Olubińska, s. Anna Maria Pudełko AP, ks. prof. Piotr Kieniewicz, ks. Marek Dziewiecki, ks. prof. Waldemar Chrostowski oraz Tomasz Terlikowski.

W sobotę, na temat digitalizacji najważniejszych zabytków Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej, opowie Tomasz Gruszkowski, który pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych. Spotkanie odbędzie się w namiocie A przed Arkadami Kubickiego

W dyskusji panelowej na temat kobiecości w namiocie "B" wezmą udział: Jagoda Kwiecień, s. Anna Maria Pudełko AP oraz s. Benedykta Karolina Baumann OP. Z kolei gośćmi panelu "Kościele, dokąd zmierzasz?" będzie ks. Robert Skrzypczak i o. Jan Strumiłowski.

Zgodnie z tradycją, w czasie targów przygotowano również atrakcje dla najmłodszych. W czwartek i piątek PandaTV zaplanowała warsztaty "Wolność w mediach - dziś należy do Ciebie" dla uczniów szkół podstawowych. Będzie to okazja, aby poznać zasady i techniki przygotowania materiału, nagrania wywiadu czy innych form telewizyjnych, w tym m.in. ćwiczenia na oddychanie i przygotowujące aparat mowy do pracy z mikrofonem. Dla młodszych w sobotę i niedzielę wydawnictwo PROMIC i TWK przygotowało artystyczne malowanie twarzy, tworzenie masek, zakładek do książek z drucików kreatywnych.

Z targami nierozerwalnie związana jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Wyniki tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości oficjalnego otwarcia targów, która odbędzie się w czwartek, 29 września, o godz. 12.00 w Arkadach Kubickiego. Wręczenie nagród FENIKS 2022 zaplanowano podczas sobotniej gali i koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

W niedzielę, 2 października, o godz. 13.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (ul. Długa 13/15), odbędzie się msza św. w intencji wystawców i uczestników Targów.

Wydarzenie zostało dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

