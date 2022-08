XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu zbliża się wielkimi krokami. Oto szczegóły konferencji

W dniach 6-8 września 2022 roku w Karpaczu odbędzie się XXXI edycja Forum Ekonomicznego. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Europa w poszukiwaniu nowych wyzwań”.

Tematyka paneli dyskusyjnych dotyczyć będzie m.in. bezpieczeństwa, energetyki, inwestycji, innowacji, czy polityki międzynarodowej.

Organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich Forum Ekonomiczne w Karpaczu to miejsce międzynarodowych spotkań i jednocześnie najważniejsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1992 roku projekt ewoluował w wydarzenie, podczas którego dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów. To tu padają propozycje konkretnych rozwiązań i innowacyjne idee.

Wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo energetyczne

W ciągu ostatnich dwóch lat, świat mierzył się z gospodarczymi i społecznymi skutkami pandemii Covid-19. Niepewna sytuacja we wschodniej części Europy odsunęła jednak na dalszy plan kwestie związane z dystrybucją szczepionek, czy ujednoliceniem zasad certyfikacji.

W centrum uwagi znalazła się wojna w Ukrainie, której przebieg może zaważyć na losach całego kontynentu i stworzyć nowy układ sił. Okoliczności wojny skłaniają więc europejskich decydentów do zastanowienia się nad działaniami, które mogą podjąć państwa członkowskie UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje również ciągle rosnąca liczba 5 milionów uchodźców, przybyłych do Unii i perspektywa niesienia im skutecznej, długofalowej pomocy.

To dywersyfikacja źródeł energii i uniezależnianie się od surowców pochodzących z Rosji stały się więc głównymi zadaniami dla Europy. Ambitny projekt „Fit for 55”, zakłada redukcję gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Jest to kwestia niezwykle istotna z perspektywy przyszłych pokoleń, jednak może nieść za sobą opłakane skutki gospodarcze, polityczne oraz paradoksalnie środowiskowe.

Powyższe wyzwania skłaniają do zadania kluczowych dla Wspólnoty pytań. Przede wszystkim, czy Europa jest w stanie zjednoczyć się, by utrzymać swoją pozycję na arenie międzynarodowej? Jaka jest jej pozycja dzisiaj, i czy wspólne kształtowanie post-pandemicznego świata jest jeszcze możliwe?

300 debat i ponad 4 tys. gości

Podczas tegorocznej edycji zostanie zorganizowanych ponad trzysta debat, warsztaty i prezentacje z udziałem ponad 4 tys. gości z Europy, Azji Centralnej, i USA. Tematyka paneli dyskusyjnych dotyczyć będzie m.in. bezpieczeństwa, energetyki, inwestycji, innowacji, czy polityki międzynarodowej.

Oprócz części merytorycznej, przewidziana została szeroka oferta programu kulturalnego i rekreacyjnego, obejmująca spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów. Oprócz tego, uczestnicy Forum będą mieli okazję uczestniczyć w prezentacji atrakcji turystycznych regionu, a także w wyjątkowych atrakcjach kulinarnych.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana V edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, stanowiąca naukowe opracowanie o stanie gospodarki i Polski w 2022 r. oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak co roku, Rada Programowa wręczy również wyróżnienia w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

