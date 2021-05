Xylopolis - wspólna prezentacja woj. podlaskiego i ministerstwa klimatu na wystawie EXPO w Dubaju

Xylopolis ( Drewnopolis) będzie wspólną prezentacją województwa podlaskiego i ministerstwa klimatu na wystawie EXPO w Dubaju - poinformowano w czwartek na konferencji prasowej w Białymstoku z udziałem partnerów przedsięwzięcia, m.in. ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki.

Prezentację będzie można oglądać w strefie wystaw czasowych w Pawilonie Polskim na EXPO w ramach wystawy czasowej od 15 do 24 października 2021 r.

W czwartek w Białymstoku zainaugurowano kampanię promocyjną Xylopolis. Przygotowanie wystawy i kampania są dofinansowane przez NFOŚiGW. Ruszyła strona internetowa xylopolis. pl.

Pierwotnie prezentacja miała nosić nazwę Drewnopolis, ale zmieniono ją na Xylopolis, idea została taka sama. Organizatorzy Xylopolis tłumaczą, że w tej prezentacji chodzi o pokazanie Polski, jako kraju, który łączy elementy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Motywem głównym wystawy Xylopolis jest drewno. Pomysłodawcą była Fundacja Unitalent przy firmie Unibep SA.

Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że podlaska propozycja prezentacji w Dubaju została przyjęta przez ministerstwo bo jest symboliczna, "jest wizytówką Polski", pięknej przyrody z parkami narodowymi, puszczami.

"Pokazanie tego piękna, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, że jak wyglądamy za okno, to w większości wypadków możemy dostrzec drzewo, zbanalizowało się w naszym odbiorze, traktujemy to jako coś cudownego, pięknego, ale też normalnego. Taki świat nie jest" - mówił minister i dodał, że należy dbać o bogactwo przyrodę, bo zagrażają jej zmiany klimatu.

Minister mówił, że ważne było także to, że Xylopolis wpisuje się w "myślenie" ministerstwa o przyszłej cywilizacji. "Nie przez pryzmat opozycji człowieka do natury, tylko przez pryzmat współpracy, a nawet wręcz wkomponowania natury w przyszłość cywilizacji" - mówił Kurtyka. Dodał, że trzeba myśleć o tym, że "trzeba oddać naturze jej miejsce w rozwoju cywilizacji", czerpać z tego co nam podpowiada natura i szukać rozwiązań problemów w zgodzie z naturą. "Też chcemy się włączyć w światowy wyścig technologiczny do neutralności klimatycznej z naszym specyficznym dziedzictwem, z naszymi umiejętnościami" - dodał Kurtyka.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział, że Xylopolis wpisuje się w hasło promocyjne regionu "Podlaskie zasilane naturą". "Wiemy, że drewno, lasy, to jest bogactwo, które jest jednym z najcenniejszych bogactw, jeśli chodzi o nasz region. Chcemy tym projektem przedstawić jak można to bogactwo dobrze wykorzystać. Wykorzystać zarówno w takich sferach gospodarczych - czy to w budownictwie mieszkaniowym - turystyce, nauce, ale też sztuce. I to przedstawia Xylopolis" - powiedział Kosicki. Zaznaczył, że chodzi o "mądre" wykorzystywanie tych zasobów, z szacunkiem do natury. Na Xylopolis będzie też pokazana historia regionu "przez pryzmat drewna", budowli, innych zastosowań.

Współpraca wokół wystawy Xylopolis ma być wstępem do powstania w Białymstoku Centrum Sztuki i Nauki o drewnie. Marszałek Kosicki zapowiedział, że projekt ten będzie jednym ze strategicznych, na który region będzie chciał dostać dofinansowanie z nowego Kontraktu Programowego z rządem. Przy centrum mają współpracować wszyscy partnerzy zaangażowani w Xylopolis.

Adrian Malinowski komisarz generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020 w Dubaju poinformował, że latem ma być gotowy polski pawilon na tę wystawę. Hasło EXPO: "Łącząc umysły kreujemy przyszłość", a hasło Polski to "Kreatywność inspirowana naturą", w które wpisuje się Xylopolis, która będzie pierwszą wystawą regionalną.

Partnerami Xylopolis oprócz Podlaskiego i ministerstwa klimatu są także Instytut Ochrony Środowiska PIB, Politechnika Białostocka (PB), Uniwersytet w Białymstoku (UwB), Fundacja Grupy Unibep Unitalent. Podano, że wystawie będą towarzyszyć m.in. prezentacje artystyczne grupy Fair Play Crew, twórcy rowerów customowych Adama Zdanowicza, warsztaty PB i UwB z wykorzystaniem np. dronów czy łazików marsjańskich.

