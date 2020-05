Z architektami tarczy antykryzysowej o realnej wartości pomocy państwa dla biznesu

Rząd do walki z kryzysem uzbroił przedsiębiorców w tarcze. Działają już trzy - dwie antykryzysowe i jedna finansowa, nadzorowana przez Polski Fundusz Rozwoju. Kolejna odsłona, tzw. tarcza antykryzysowa 3.0, jest w toku prac legislacyjnych. Potrzeby są ogromne, ale skala pomocy też robi wrażenie. O tym, jak sprawdzają się te mechanizmy, ale przede wszystkim o niezbędnych działaniach na czas odnowy gospodarki z architektami rządowej pomocy dla przedsiębiorców rozmawialiśmy podczas debaty EEC Online.

W debacie nie zabrakło miejsca na dyskusję o problemach, z którymi mierzą się obecnie przedsiębiorcy.Czy można poprawić wniosek? Czy subwencje z Tarczy można łączyć z funduszami unijnymi? Między innymi na takie pytania czytelników WNP.PL odpowiadał podczas EEC Online Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. - Subwencje mogą być one przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wynagrodzeń, zakupu towarów i materiałów. Mogą również służyć na pokrycie bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu, wszelkich należności o charakterze publiczno-prawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączenie przeznaczenia tych środków na akwizycje - wyliczał cele, na które mogą być przeznaczane subwencje z Tarczy finansowej.Jednak przedsiębiorców obecnie najbardziej zastanawia, jak będzie prowadzona weryfikacja sposobu wydatkowania tych środków.- PFR jako dysponent środków jest uprawniony do weryfikacji, czy zostały one wydane zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie i będzie to robił. Szczegóły są obecnie w trakcie opracowywania - poinformował Robert Zapotoczny.O wsparciu ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli instytucji, która jest jednym z filarów rządowego programu pomocy dla przedsiębiorców na czas COVID-19, mówiła podczas EEC Online jego prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.Jak podkreślała, szczególnym osiągnięciem całego sektora bankowego było uznanie w tym czasie, że kryzys dotknął niemalże wszystkich przedsiębiorców i właśnie teraz to ten sektor ma zadanie wspomóc ich w przejściu przez okres kryzysu, udzielając gwarancji płynnościowych i kredytów.Dla przedsiębiorców dostępnych jest obecnie wiele rozwiązań, i co ważne, o czym również mówiła podczas EEC Online prezes BGK, można je łączyć.- Produkty, które są oferowane w ramach tarczy pomocowej Banku Gospodarstwa Krajowego, Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, to są produkty komplementarne. Tak samo jak produkty, które są udzielane ze środków europejskich - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka. - Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z różnych rozwiązań, bo też skutki kryzysu, które może odczuwać, mogą być dużo większe. W takiej sytuacji skorzystanie tylko z jednego instrumentu będzie niewystarczające, dlatego poszczególne produkty można łączyć - tłumaczyła.A jak z rządowymi programami wsparcia radzą sobie sami przedsiębiorcy?- Robiliśmy wewnętrzne badania, jak wygląda sytuacja działających w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firm. Na dzisiaj bezpośrednio skutki pandemii dotknęły 20 proc. firm, które zmuszone były do redukcji zatrudnienia - wyliczał prezes KSSE Janusz Michałek, wskazując, że jak na skalę kryzysu, to dobry wynik.- W tych największych zakładach z sektora automotive obyło się bez dużych zwolnień. Jest to w głównej mierze zasługa rządowych programów wsparcia dla przedsiębiorców, zwłaszcza w obszarze pracowniczym - mówił, dodając, że do firm działających w Strefie w tej chwili stopniowo wraca spokój po okresie dezorientacji i paniki wywołanej pierwszą falą kryzysu.- Obecnie większość naszych zakładów związanych z automotive pracuje, niektóre firmy się przebranżowiły na czas kryzysu i produkują teraz tak potrzebne środki ochrony, jak na przykład przyłbice. Zbliżamy się też do okresu, w którym wznowią produkcję wielkie firmy, takie jak PSA czy Fiat - wyliczał Janusz Michałek.