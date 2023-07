Z Bezpiecznym Kredytem 2 proc. nie warto się spieszyć. Będzie można sporo zaoszczędzić

Pieniędzy dla chętnych na Bezpieczny Kredyt 2 proc. nie zabraknie. Planującym zakup mieszkania na rynku wtórnym minister rozwoju i technologii Waldemar Buda radzi wstrzymać się do końca sierpnia. Dzięki temu zaoszczędzą nawet kilkanaście tysięcy złotych, mówi w rozmowie z WNP.PL.

- Tylko w pierwszym tygodniu działania programu złożono ok. 3 tys. wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 proc. - mówi w rozmowie z WNP.PL minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Szacowaliśmy, że w tym roku banki udzielą ok. 10 tys. kredytów z dopłatą do rat, ale już teraz widzimy, że zainteresowanie może być większe - dodaje.

Jak podkreśla szef resortu rozwoju, pieniędzy dla chętnych w tym roku nie zabraknie i nie będzie działać zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

Co więcej, planującym zakup lokalu na rynku wtórnym minister Buda radzi wstrzymać się do końca sierpnia. Dzięki zaplanowanym zmianom podatkowym zaoszczędzą wówczas nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Bezpieczny Kredyt 2 proc., obok Konta Mieszkaniowego, które od 10 lipca można założyć już w pierwszym banku - Pekao, to część rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

Które banki przyjmują już wnioski o Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

- Od 3 lipca 2023 r. można składać wnioski o Bezpieczny Kredyt 2 proc. w niektórych bankach, w tym PKO Banku Polskim i Banku Pekao, Alior Banku i VeloBanku. W sumie już siedem banków podpisało z BGK umowy (w programie Pierwsze Mieszkanie uczestniczą te banki, które podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – przyp.red.): Alior Bank, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, BPS, PKO Bank Polski, SGB-Bank, VeloBank. Kolejne banki już wkrótce dołączą do tej listy. Jest ona aktualizowana na stronie internetowej BGK.

Czy Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma sygnały od innych instytucji, że zamierzają dołączyć do programu w niedalekiej przyszłości?

- Czekamy na pozostałe banki, które chcą w naszym programie uczestniczyć. Kolejnych umów spodziewamy się już w najbliższych dniach. Jestem przekonany, że do końca roku w zasadzie wszystkie banki udzielające kredytów hipotecznych, wejdą w Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Zainteresowanie Bezpiecznym Kredytem 2 proc. przebiło oczekiwania

Jakiego zainteresowania Bezpiecznym Kredytem 2 proc. spodziewa się resort w tym roku?

- Szacowaliśmy, że w tym roku banki udzielą ok. 10 tys. kredytów z dopłatą do rat, ale już teraz widzimy, że zainteresowanie może być większe. Jesteśmy na to jednak przygotowani.

Tylko w pierwszym tygodniu działania programu złożono ok. 3 tys. wniosków. Pierwsze umowy kredytowe zostały już podpisane. Liczba ta może być jeszcze wyższa, ponieważ razem z przekazaniem tych danych do BGK, wszystkie banki informowały o bardzo dużej liczbie wniosków już złożonych i oczekujących na rejestrację lub przekazanie przez pośredników. Wszystkie banki informują także o kilkakrotnym zwiększeniu wejść na ich strony internetowe, dużej liczbie pobrań formularzy kredytowych oraz o znacznym obciążeniu infolinii.

Z zakupem mieszkania z rynku wtórnego warto się jeszcze trochę wstrzymać

Czy w tym roku Bezpieczny Kredyt 2 proc. uzyskają wszyscy o niego wnioskujący, po spełnieniu wymaganych kryteriów, pieniędzy nie zabraknie?

- Jeszcze raz chcę podkreślić, że pieniędzy nie zabraknie i nie będzie działać zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Radzę, by przed złożeniem wniosku dokładnie i w spokoju zapoznać się z ofertami banków kredytujących, bo te mogą się różnić między sobą. Jeśli planujemy zakup mieszkania z rynku wtórnego, sugeruję poczekać jeszcze chwilę – pod koniec sierpnia będzie zlikwidowany PCC (podatek płacony od czynności cywilnoprawnych – przyp. red.) od zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. To oszczędność nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Parlament już znowelizował m.in. ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przyjęte zmiany polegają na zniesieniu 2-proc. PCC w przypadku kupna pierwszego mieszkania z rynku wtórnego oraz wprowadzeniu 6-proc. stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania (kupowanego w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach. Czekamy jeszcze na podpis Prezydenta.

A w kolejnych latach zakładane jest wprowadzenie ograniczenia puli środków z programu?

- Od 2024 r. mamy określone limity. Przewidziane ustawą kwoty powinny umożliwić udzielenie 30-40 tys. kredytów rocznie.

Jaki jest przewidywany koszt programu w tym roku i latach kolejnych?

- Ocena skutków regulacji przygotowana dla projektu ustawy zakłada kwotę dopłat do rat sfinansowanych w 2024 r. w wysokości 941 mln zł. W kolejnych latach kwoty te będą wyższe, bo z jednej strony muszą uwzględniać dopłaty do już udzielonych kredytów, a z drugiej przewidywać pule dla nowych wniosków. Tworząc tę prognozę założyliśmy poprawę uwarunkowań makroekonomicznych. Dlatego szacujemy, że w latach 2026–2027 liczba udzielanych Bezpiecznych Kredytów 2 proc. może przekraczać bazową wielkość rocznej akcji kredytowej i ponownie wykazywać tendencję rosnącą. Przyjmujemy więc, że w tym okresie akcja kredytowa wyniesie odpowiednio 35 tys. i 40 tys. zawieranych umów.

Obawy o możliwy wzrost cen mieszkań w wyniku wprowadzenia Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Czy nie istnieje obawa, że program przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego i w jego wyniku ceny mieszkań na rynku wzrosną przez co staną się jeszcze trudniej dostępne?

- W ostatnim roku ceny mieszkań rosły zdecydowanie wolniej niż w poprzednich okresach, a w niektórych lokalizacjach obserwowano nawet spadki – głównie na rynku wtórnym. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w ostatnim roku jedynie ok. 30 proc. transakcji na rynku mieszkaniowym dotyczyło zakupu pierwszego mieszkania. W tym kontekście, Bezpieczny Kredyt 2 proc. otwiera szansę zakupu mieszkania dla osób, które w ostatnim roku były z tego rynku wyłączone. Nawet przy uwzględnieniu wzrostów cen w niektórych lokalizacjach, łączny koszt zakupu i odsetek od zaciągniętego kredytu będzie bowiem znacząco niższy.

A może działania rządu dotyczące rynku nieruchomości zamiast na stymulacji popytu powinny koncentrować się na zwiększeniu zasobu mieszkań socjalnych i tanich mieszkań na wynajem, na co wskazywał Narodowy Bank Polski w opinii do projektu ustawy wprowadzającej Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

- To już się dzieje. W 2021 r. znacząco zwiększyliśmy dofinansowanie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych. Finansowe wsparcie takich inwestycji może teraz sięgać nawet 80 proc. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy rekordowe 1,65 mld zł. Wydaliśmy już ok. 1 mld zł. To są realne pieniądze i realna pomoc dla samorządów. A to tylko jeden z naszych programów wspierających tani wynajem.

Czy rząd planuje wprowadzić rozwiązania wspierające osoby, które rozważają zakup mieszkania czy domu, ale nie spełniają kryteriów programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. lub też zaciągnęły takie zobowiązanie przed uruchomieniem programu?

- Dla tych osób dedykujemy szereg programów, w tym Rządowy Program Budownictwa Socjalnego i komunalnego, o którym już wspomniałem oraz Program Społecznego Budownictwa Czynszowego. A jeśli chodzi o osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w przeszłości, to mogą one skorzystać z wakacji kredytowych.

Jakiego wpływu programu na gospodarkę spodziewa się resort? NBP wskazywał na niebezpieczeństwo osłabieniu efektu podwyżek stóp procentowych czy ograniczenia rozwoju akcji kredytowej w przypadku innych produktów, szczególnie kredytów dla przedsiębiorstw, w wyniku niedoboru kapitałów.

- Stanowisko NBP jest nam znane i było analizowane już na etapie konsultacji ustawy wdrażającej program Pierwsze Mieszkanie. Priorytetem rządowej polityki mieszkaniowej jest obecnie zapewnienie osobom, które chcą posiadać swoje pierwsze mieszkanie, warunków uzyskania kredytu zbliżonych do tych, jakie obowiązywały w okresie stabilizacji gospodarki, czyli przed okresem pandemii.

