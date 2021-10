Z Chin płyną złe informacje. Także dla Polski

W III kwartale PKB Chin wzrósł realnie o 4,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Nie licząc specyficznego ubiegłego roku, to najwolniejszy wzrost od 30 lat. Co to oznacza dla nas? Możliwy wzrost kosztów handlowych i cen surowców, dalsze opóźnienia w dostawach czy niedobory produkcyjne; co już widzimy.

Globalne skutki

