Z. Girzyński: trzeba pilnie doprowadzić do urealnienia cen energii elektrycznej

Trzeba pilnie doprowadzić do urealnienia cen energii elektrycznej, które nie wynikają z kosztów produkcji, tylko ze sposobu wyliczania stawek - powiedział PAP w środę poseł koła Polskie Sprawy Zbigniew Girzyński. Skrytykował zarazem propozycję 50-proc. podatku dla dużych firm od nadmiarowego zysku.

Jak powiedział w środę PAP poseł Girzyński (koło Polskie Sprawy), propozycja wicepremiera Jacka Sasina dotycząca 50-proc. podatku dla dużych firm od nadmiarowego zysku w tym kształcie, w jakim się pojawiła w przestrzeni medialnej, "jest nie do przyjęcia". "Nie wiemy do końca, jaki będzie ten projekt ostatecznie, ale to, co było przedmiotem spekulacji medialnych, jest nie do poparcia" - ocenił Girzyński.

Według posła rozwiązaniem, do którego trzeba pilnie doprowadzić, jest urealnienie cen energii elektrycznej. "Dziś cena energii elektrycznej nie wynika z tego, że produkcja tej energii aż tak bardzo wzrosła. Wynika z bardzo specyficznego, niezwiązanego z cenami rynkowymi sposobu wyliczania cen" - zaznaczył.

Dodał, że "natychmiast trzeba skończyć z sytuacją, że spółki energetyczne są zmuszone, na podstawie funkcjonujących przepisów prawa, podwyższać kilkukrotnie ceny, choć wcale to nie oznacza, że kilkukrotnie wzrosły koszty produkcji". "To jest nieprawidłowa sytuacja, że one odnotowują tak dalece wysokie zyski" - ocenił.

Poseł Girzyński zastrzegł, że jeśli okazałoby się, że takie działanie będzie wymagało czasu i da się je wprowadzić dopiero w przyszłym roku, to doraźnie można zastanowić się nad rozwiązaniem podatkowym, które zlikwidowałoby nadmiarowy zysk już osiągnięty przez spółki energetyczne. "Ale to powinno dotykać tylko dużych firm państwowych z sektora energetycznego i paliwowego" - podkreślił.

Według posła przy okazji tego rozwiązania nie powinna być karana np. mleczarnia zatrudniająca 300 osób, która w ostatnim czasie wypracowała zysk, którego wcześniej nie miała, bo inwestowała pieniądze. "50-procentowy podatek, bez względu czego by dotyczył i jakich okoliczności zysku, jeśli jest uczciwie wypracowany, to nic innego jak rabunek" - ocenił Girzyński. "Jako człowiek, który ceni sobie wolność gospodarcza i przedsiębiorczość, uważam że nie powinniśmy się na to godzić" - zaznaczył.

24 września wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział wniesienie pod obrady rządu projektu rozwiązań, które dotyczyć będą opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Wyjaśnił, że ten "bardzo wysoki" podatek przyniesie do budżetu państwa ponad 13 mld zł. W sobotę, 1 października Sasin zadeklarował, że w ciągu dwóch tygodni powinny być konkretne przepisy.

Jak pisały "Dziennik Gazeta Prawna" i "Rzeczpospolita", podatek od nadzwyczajnych zysków ma wynieść 50 proc. "Proponuje się, aby obowiązek uiszczenia daniny ciążył na przedsiębiorcach, których marża zysku brutto za 2022 r. jest większa od ich uśrednionej marży brutto za lata 2018, 2019 oraz 2021 r. Postuluje się nie uwzględniać roku 2020 w wyliczeniu z uwagi na jego wyjątkowy, pandemiczny charakter" - wynika z założeń projektu przytaczanych przez "DGP".

