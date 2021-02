Z łódzkiego lotniska będzie można polecieć do Włoch

Z łódzkiego lotniska można będzie od wakacji polecieć do Włoch. Regularne połączenia do Forli niedaleko Bolonii i Rimini oraz do Trapani na Sycylii, otwiera linia lotnicza Lumiwings - poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej.

Zdaniem wiceprezydent Łodzi Joanny Skrzydlewskiej Polacy "kochają Włochy, kochają włoską kuchnię, pogodę, włoskie sery i wino, kochają odpoczywać we Włoszech". Przyznaje, iż cieszy się, że już od czerwca zostaną uruchomione z Łodzi dwa kierunki - do Bolonii-Forli i do Trapani na Sycylii. Według niej dużym plusem dla linii lotniczej Lumiwings jest to, że na pokład można zabrać zwierzęta.

Prezes Portu Lotniczego Łódź Anna Midera przyznała, że nad przygotowaniem oferty lotów do Włoch pracowano ponad rok. Zwróciła uwagę, że mieszkańcy regionu łódzkiego podróżują często do Włoch nie tyko turystycznie, ale także zawodowo, odwiedzić rodziny, a studenci łódzkich uczelni na Erasmusa. Z kolei wielu Włochów mieszka w Łodzi, tu założyli rodziny.

Jak informują służby prasowe łódzkiego portu lotniczego, lotnisko Bolonia-Forli znajduje się w regionie Emilia Romania w odległości 70 km od Bolonii, 57 km od Rimini i 30 km od Rawenny. Niedaleko znajdują się również Wenecja, Mediolan i Florencja. Natomiast Trapani leży na zachodnim wybrzeżu Sycylii. Od Palermo dzieli je ok. 100 km.

Do Włoch można będzie polecieć z Łodzi już od 1 czerwca tego roku. Loty zaplanowano na wtorki i soboty. Samolot linii Lumiwings będzie leciał z Łodzi do Trapani z międzylądowaniem w Forli. Tam wysiądą pasażerowie, których celem podróży są Włochy kontynentalne, a turyści wybierający się na Sycylię, polecą dalej.

Linia lotnicza Lumiwings została zarejestrowana w 2015 roku w Atenach. Dotychczas była to linia czarterowa, obsługująca głównie rynek włoski. Od tego roku zmienia swój model biznesowy i zaczyna latać jako przewoźnik regularny.