Z lotniska Katowice odleciał pierwszy czarter po zakazie lotów

Pierwszy po zniesieniu zakazu lotów samolot czarterowy odleciał w czwartek po południu z lotniska Katowice. Rejs do bułgarskiego Burgas z klientami biur podróży na pokładzie wykonał samolot należącego do Ryanaira przewoźnika Buzz.

Jak przekazał w czwartek Piotr Adamczyk z biura prasowego katowickiego lotniska, biura podróży w lipcu br. oferują wakacje z wylotem z Katowice w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Albanii i na Cyprze.

"Jeśli chodzi o to pierwsze państwo, to z Pyrzowic na wakacje będzie można polecieć do: Aten, Araxos, Chanii, Heraklionu, Kalamaty i Salonik oraz na Lefkadę, Korfu, Kefalonię, Rodos, Skiathos, Kos i Zakynthos" - wymienił Adamczyk.

Touroperatorzy w lipcu oferują też wakacje z wylotem z Pyrzowic w bułgarskich Warnie i Burgas, na hiszpańskich wyspach: Majorka, Minorka, Ibiza, Fuerteventura, Teneryfa i Lanzarote, z dojazdem poprzez albańską Tiranę, a także Larnakę na Cyprze.

"Pod znakiem zapytania stoi realizacja połączeń do Antalii w Turcji, ponieważ przynajmniej do 14 lipca br. obowiązuje zakaz przylotów z tego państwa do Polski" - zastrzegł Adamczyk.

Cytowany przez niego szef zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik zaznaczył, że rynek czarterowy zawsze był istotny dla Pyrzowic.

"W 2019 r., z wynikiem ponad 2 mln podróżnych obsłużonych w czarterze, byliśmy największym lotniskiem w tym segmencie w Polsce. Kryzys, w którym znalazła się branża lotnicza i turystyczna, spowodował, że touroperatorzy ponownie zaczęli skupiać czarterowy ruchu wylotowy na zaledwie kilku lotniskach w kraju, i to z dużym naciskiem na Pyrzowice" - wskazał Tomasik.

Za ważny dla lotniska uznał brak ograniczeń - spośród wakacyjnych rynków - w możliwości wypoczywania w Grecji i Bułgarii. "Grecja, z liczbą 467 tys. pasażerów, była w zeszłym roku drugim największym rynkiem czarterowym w Pyrzowicach. Z kolei Bułgaria, z wynikiem 164 tys. podróżnych, była piąta" - przypomniał.

"Mamy nadzieję, że w trakcie najbliższych tygodni, siatka połączeń czarterowych z Pyrzowic będzie uzupełniania wraz ze znoszeniem przez rząd zakazu lotów do kolejnych państw. Branża turystyczna, linie czarterowe i lotniska szczególnie czekają na umożliwienie lotów pasażerskich pomiędzy Polską a Turcją, Egiptem i Tunezją" - zasygnalizował szef GTL.

Odniósł się też do zniesienia od 1 lipca br. zasady szachownicy na rejsach z i do Polski, co oznaczało, że wolne musiało być co drugie miejsce w samolocie. "Pasażerowie mogą zajmować 100 proc. dostępnych foteli, co jest zdecydowanie korzystne w kontekście długiego i żmudnego procesu wychodzenia branży lotniczej z kryzysu" - ocenił szef GTL.

Spośród linii oferujących połączenia regularne z Katowic na wznowienie lotów zdecydowały się już Wizz Air oraz Ryanair. Pierwsza rozpoczęła loty z Katowic 17 czerwca, a druga zrobiła to 1 lipca.

Wizz Air obsługuje obecnie z Katowic 11 tras: Burgas, Kolonia, Katania, Dortmund, Eindhoven, Reykjavik, Palma de Mallorca, Split, Stavanger, Teneryfa oraz Oslo Torp. Zgodnie z danymi ze strony Ryanaira jego trasy z Katowic to: Dortmund, Kijów, Odessa, Alghero, Ateny, Katania, Londyn Stansted, Burgas, Manchester, Birmingham, Burgas, Pafos, Cork i Dublin.

Według informacji służb prasowych Katowice Airport, LOT zamierza przywrócić codzienne połączenia od Warszawy w połowie lipca, a już od 3 lipca rozpocząć obsługę nowych wakacyjnych połączeń na 10 trasach - z obsługą od jednego do trzech rejsów w tygodniu (Zakynthos, Chania, Rodos, Kos, Heraklion, Saloniki, Majorka, Burgas, Split i Tirana).

Lufthansa zamierza częściowo przywracać połączenia z Katowic 1 września, a w pełni - od zimowego rozkładu lotów.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z siatki jego połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Kryzys branży lotniczej, wywołany pandemią, wymusił konieczność weryfikacji prognoz. Obecnie władze Katowice Airport spodziewają się, że w 2020 r. z tamtejszej siatki połączeń skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r.