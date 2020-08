Z lotniska w Szymanach w lipcu skorzystało o ponad 45 proc. mniej pasażerów niż przed rokiem

W lipcu z lotniska w Szymanach koło Olsztyna skorzystało o ponad 45 proc. mniej pasażerów niż przed rokiem - poinformował w piątek port. Dodał, że pasażerski ruch stopniowo wzrasta.

Port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach poinformował w piątek, że w lipcu z jego usług skorzystało 8 tys. 368 pasażerów. Jest to o 45,7 proc. mniej w stosunku do lipca 2019 roku, kiedy to w porcie odprawiono 15 tys. 408 podróżnych. Jednocześnie port zaznaczył, że od początku lipca obowiązuje taka siatka połączeń, jak przed pandemią. Od marca do drugiej połowy czerwca lotnisko w Szymanach z powodu koronawirusa było zamknięte.

"Pierwszym przywróconym połączeniem były loty do Dortmundu, oferowane przez Wizz Air. Jako drugi loty na trasie Kraków - Szymany wznowił LOT. Rejsy do Londynu obsługiwane przez Ryanair i Wizz Air wróciły na początku lipca. Od wznowienia ruchu pasażerskiego, z portu Olsztyn-Mazury skorzystało 9044 osób" - poinformował w piątek rzecznik lotniska Dariusz Naworski.

Dodał, że pasażerski ruch na lotnisku Olsztyn-Mazury stopniowo wzrasta. Zaznaczył, że pasażerowie zrozumieniem stosują się do nowych procedur sanitarnych obowiązujących w terminalu i samolocie. "Zarząd i pracownicy portu robią wszystko, aby zapewnić pasażerom najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży" - zapewnił rzecznik lotniska.

Do najważniejszych zaleceń sanitarnych, zaliczyć można m.in. noszenie maseczki na terenie terminala pasażerskiego, zachowanie dystansu społecznego i dbanie o higienę rąk. Dostęp do terminala został czasowo ograniczony wyłącznie do podróżujących, którzy muszą dodatkowo poddać się kontroli temperatury ciała.

Z lotniska Olsztyn-Mazury realizowane są loty do Krakowa, Dortmundu, Londynu Luton oraz Londynu Stansted.