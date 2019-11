Z nowym budżetem UE idzie jak po grudzie. Zmiany w rządzie pomogą w negocjacjach?

Zmiany strukturalne w polskim rządzie i wydzielenie spraw europejskich do kancelarii premiera może skrócić proces decyzyjny, ale negocjacji nie przyspieszy. To będzie zależało od wszystkich europejskich przywódców a droga do porozumienia - jak wskazują eksperci - będzie długa i wyboista.

Jego zdaniem po ukonstytuowanie się nowej komisji prace też nie ruszą od razu z kopyta. - Mogą mieć miejsce pewne nowe uzgodnienia, natomiast trudno w tej chwili z góry je przewidywać, bo w grę wchodzić będę osobowości nowych komisarzy i rozgraniczenia ich kompetencji w praktyce - stwierdził Karski. - Pierwszy prawdopodobny termin na porozumienie budżetowe to wiosna - twierdzi.- Część obserwatorów rzeczywiście stawia, że budżet co do wielkości może zostać uzgodniony w marcu kwietniu. Ale najprawdopodobniej negocjacje rozporządzeń do budżetu skoncentrują się w okresie prezydencji niemieckiej, czyli w drugiej połowie roku - uważa Jan Olbrycht, dodając, że ten scenariusz ma wielu sceptyków, bo PE pyta, co ma robić, jeśli budżetu nie będzie do końca przyszłego roku.Przypomnijmy: Komisja Europejska przedstawiła swój pomysł na budżet, który okazał się mniej korzystny dla Polski. Mimo że unijny budżet będzie większy, to Polska może liczyć na mniej pieniędzy niż w obecnej perspektywie budżetowej. Nasza koperta narodowa ma się skurczyć o prawie jedną czwartą (23 proc.) i - według propozycji KE - Polska dostałaby 64,4 mld euro.Parlament Europejski nie zgodził się na budżetowe propozycje KE i zażądał zwiększenia unijnego budżetu do 1,3 proc. PKB UE (Komisja sugerowała 1,11 proc.). Zwiększone miałyby być zwłaszcza budżety funduszy spójności.Ten właśnie element budżetu będzie zapewne przedmiotem najbardziej zaciekłych negocjacji. - Cały czas gromadzimy wokół siebie grupę państw - przyjaciół polityki spójności, więc wydaje się, że to jednak będzie budżet korzystny dla Polski - zapewnia Karol Karski.Podział funduszy na tzw koperty narodowe (czyli pule pieniędzy przypadające poszczególnym krajom) będzie kolejnym etapem negocjacji. Gdyby się jednak udało zwiększyć pulę pieniędzy do podziału, to oczywiście i walka o to, by nasza narodowa koperta była nieco grubsza, będzie łatwiejsza.