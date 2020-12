Z początkiem 2021 r. czeski Unipetrol zmieni nazwę na Orlen Unipetrol

Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, od 1 stycznia 2021 r. zmieni nazwę na Orlen Unipetrol. Według PKN Orlen, to ważny element wzmacniania globalnej rozpoznawalności marki Orlen, co umożliwia dalszy rozwój grupy kapitałowej na rynkach za granicą.

"Jedna z sześciu największych firm w Czechach, z rocznymi przychodami na poziomie ponad 20 mld zł, już od 1 stycznia 2021 r. zmieni nazwę na Orlen Unipetrol. To ważny element wzmacniania globalnej rozpoznawalności marki Orlen, co umożliwia dalszy rozwój grupy kapitałowej na rynkach zagranicznych" - oznajmił we wtorek PKN Orlen.

Koncern ocenił, że "dzięki zmianie nazwy, czeska spółka z grupy kapitałowej będzie mogła korzystać z najsilniejszych atrybutów przypisywanych marce Orlen przez klientów, jak nowoczesność, zaufanie, przyjazność, szeroka oferta oraz wysoka jakość produktów i usług".

"Chcemy w pełni wykorzystać potencjał marki Orlen w obszarze biznesowym, finansowym czy marketingowym na globalnych rynkach. Dlatego kolejnym krokiem do wzmacniania wizerunku będzie pojawienie się w Grupie od początku 2021 r. marki Orlen Unipetrol" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Szef PKN Orlen podkreślił, że niedawna publikacja strategii Grupy Orlen do 2030 r. otworzyła nowy rozdział w jej historii. "Budujemy zrównoważony koncern multienergetyczny pod jedną silną marką" - oświadczył. Jak dodał, już teraz 60 proc. przychodów Grupy Orlen pochodzi spoza Polski. Zaznaczył przy tym, że bez jednego, spójnego wizerunku nie można jednak wykorzystać w pełni jej potencjału. "Dlatego przeprowadziliśmy proces rebrandingu stacji paliw w europejskiej sieci, w ramach którego marka Orlen jest już obecna na wszystkich rynkach" - wyjaśnił Obajtek.

Prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak zwrócił uwagę, że od objęcia przez PKN Orlen 100 proc. udziałów, czeska spółka i jej grupa kapitałowa korzysta z efektów synergii w badaniach i rozwoju, wspólnych zakupach surowców i usług czy wreszcie w produkcji i sprzedaży swoich produktów. "Nowe logo Orlen Unipetrol ułatwi wdrażanie i komunikację międzynarodowych projektów marketingowych. Jestem przekonany, że nasze nowo logo Orlen Unipetrol, w którym będzie tak silna marka jak Orlen zwiększy nie tylko rozpoznawalność, ale przełoży się na korzyści biznesowe" - ocenił Wiatrak.

PKN Orlen podkreślił, że Unipetrol to obecnie największy w Czechach koncern rafineryjno-petrochemiczny, zatrudniający ponad 4,8 tys. pracowników, który z przychodami na poziomie 21,7 mld zł w 2019 r. znalazł się wśród sześciu największych firm w tym kraju. Koncern przypomniał, że Unipetrol zarządza m.in. rafineriami w Litvinowie i Kralupach, spółką Spolana i "jest także jedynym producentem PCW i kaprolaktamu na czeskim rynku". "Działalność petrochemiczna opiera się m.in. na sfinalizowanej w 2020 r. jednej z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych PE3 w Litvinowie" - wspomniał PKN Orlen.

Jak dodał, w skład grupy kapitałowej Unipetrolu wchodzą także dwa centra badawcze w Litvinowie i Brnie oraz największa na czeskim rynku sieć 416 stacji paliw Benzina, a także 13 takich placówek na Słowacji.

PKN Orlen przypomniał, że w grudniu 2017 r., posiadając 62,9 proc. akcji Unipetrolu, rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na jego akcje, natomiast w lutym 2018 r. zrealizował płatności na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, którzy odpowiedzieli na ogłoszone wezwanie na wykup pakietu akcji - łączna wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld zł i dzięki jej finalizacji koncern osiągnął warunkowy próg wezwania zapewniając sobie 94,03 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki.

W maju 2018 r. rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie pozostałych akcji Unipetrolu reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego. Miesiąc później koncern otrzymał zgodę od Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu tych akcji. Zakup został sfinalizowany w październiku 2018 r. Od tego czasu PKN Orlen posiada 100 proc. akcji czeskiego Unipetrolu.