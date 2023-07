Z Polski wywieziono 10,3 mln ton zboża

10,3 mln ton wyniósł eksport z Polski ziarna zbóż w ciągu 11 miesięcy, od lipca 2022 r. do maja br.; było to o 45 proc. więcej wobec porównywalnego sezonu 2021/2022 - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Najwięcej wywieziono pszenicy.

W tym czasie eksport ziarna pszenicy był dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu i wyniósł 4,9 mln ton. (48 proc. całości wywozu). Wyeksportowano również 4 mln ton kukurydzy (39 proc.), 634 tys. ton pszenżyta (6 proc.), 435 tys. ton żyta (4 proc.) oraz 246 tys. ton jęczmienia (2 proc. eksportu).

"Udało się osiągnąć rekordowy wolumen w eksporcie zbóż"

- Mimo niełatwego sezonu, bardzo dużego obłożenia portów, udało się osiągnąć rekordowy wolumen w eksporcie zbóż. Było to możliwe dzięki ułatwieniom logistycznym, jakie polski rząd wprowadził w portach, dopłatami do zbóż, które dały dodatkowy impuls do sprzedaży rolnikom i dobrej współpracy branży zbożowej z administracją rolną - wyjaśnił zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Wiceszef KOWR podkreślił, że takie wyniki "były możliwe w znacznej mierze dzięki poczynionym wysiłkom w kierunku intensyfikacji eksportu ziarna zbóż przez polskie porty morskie". Przypomniał, że eksport ziarna przez porty morza bałtyckiego wyniósł ponad 6,6 mln ton i był o 70 proc. większy niż w poprzednim sezonie.

- Jestem przekonany, że gdy będziemy mieli pełne dane za 12 miesięcy, to wielkość eksportu zbóż na pewno znacząco przekroczy 11 mln ton - powiedział Wroński.

Dokąd trafiło zboże z Polski? Dwa kraje z UE na czele

Z danych KOWR wynika, że ponad 65 proc. wywiezionego zboża znalazło odbiorców na rynku unijnym, przede wszystkim w Niemczech - tam trafiło 4 mln ton (39 proc. eksportu ziarna) oraz w Niderlandach - 1,1 mln ton (10 proc.). Do krajów pozaunijnych sprzedano 34 proc. wolumenu eksportu ziarna, najwięcej do Nigerii (920 tys. ton, 9 proc.) i RPA (524 tys. ton, czyli 5 proc.).

Wartość eksportu ziarna zbóż w okresie 11 miesięcy sezonu 2022/2023 wyniosła 3,3 mld euro i była o 69 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Od lipca 2022 do maja 2023 r. import ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie blisko 3,4 mln ton, a jego wartość wyniosła 981 mln euro. Do kraju przywożono przeważnie kukurydzę - 1,9 mln ton (58 proc.), pszenicę - 1,2 mln ton (35 proc.) i jęczmień - 180 tys. ton (5 proc.).

Saldo handlu zbożem pod względem wolumenu było dodatnie i wyniosło 6,9 mln ton wobec 5,6 mln ton sezon wcześniej (2021/2022). Biorąc pod uwagę wartość, saldo było większe o 62 proc. i wyniosło 2,3 mld euro - podano.

