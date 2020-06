Z systemem bankowym jest kiepsko, a może być znacznie gorzej

Szok związany z COVID-19 wpływa negatywnie na słabe punkty systemu finansowego,, jak również powoduje powstanie nowych obszarów ryzyka, które będą oddziaływać na stabilność systemu finansowego – czytamy w raporcie NBP na temat stabilności systemu finansowego, Banki oczekują złagodzenia rygorów regulacyjnych.

Środowisko niskich stóp procentowych znacząco ogranicza kasom przestrzeń do obniżenia oprocentowania depozytów. Analogicznie jak w przypadku banków, będzie to skutkować dalszym obniżeniem marży odsetkowej, co wobec wysokiej wrażliwości wyniku finansowego kas na poziom stóp procentowych wpłynie na dalsze pogorszenie efektywności sektora – oceniają analitycy NBP, którzy zwracają również uwagę na relatywnie słabą jakość portfela kredytowego SKOK jeszcze przed pandemią.



Receptą na przetrwanie przez sektor bankowy tych ciężkich czasów jest zdaniem NBP zatrzymanie zysków w bankach (brak dywidend), ułatwienie obsługi kredytobiorców dotkniętych skutkami pandemii (wakacje kredytowe lub restrukturyzacja zadłużenia) oraz utrzymanie indywidualnego podejścia do oceny ryzyka kredytowego.



Zdaniem sektora to za mało. Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że celowe byłoby złagodzenie obciążeń regulacyjnych wobec sektora, m.in. zezwolenie na wpisanie w koszty uzyskania przychodu składek na BFG i podatku bankowego.



- Z podatku bankowego, a przypomnijmy, że jest on naliczany od udzielonych kredytów, powinny być zwolnione projekty związane z dekarbonizacją, zieloną energią, OZE, a także wszystkie projekty związane z walką ze skutkami COVID-19. Paradoksem jest, że im bardziej banki wspierają podźwignięcie się gospodarki po kryzysie, tym bardziej są za to karane – mówi prezes Związku Banków Polskich.





Swoje dołożyły krajowe regulacje – np. wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny czy wprowadzony przed dwoma laty podatek bankowy. – Ani wpłat na BFG, ani podatku bankowego nie możemy wliczyć w koszty uzyskania przychodów – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, wskazując też na czynniki jednorazowe, które pogorszyły wyniki banków – chodzi m.in. o dwa wyroki TSUE (w sprawie frankowiczów i wcześniejszych spłat kredytów), które sprawiły, że wiele banków było zmuszanych do zawiązania rezerw, co miało oczywiście negatywny wpływ na wyniki.Dalsze obniżenie rentowności banków może stanowić dodatkowe wyzwanie dla systemu finansowego. Trend spadkowy rentowności sektora bankowego jest obserwowany od kilku lat. Szok COVID-19 dodatkowo wpływa negatywnie na wszystkie źródła dochodów banków. Utrudnia to podnoszenie kapitału i zwiększa ryzyko ograniczenia akcji kredytowej – przyznaje NBP.Kolejny cios przyszedł już po wybuchu pandemii – dalsze obniżki stóp procentowych i kolejne czynniki obniżające dochody banków. – Generowanie przychodów przez sektor bankowy zostało istotnie ograniczone – mówi Krzysztoff Pietraszkiewicz.- Na pewno spadek stop procentowych i rosnące ryzyko wpłynie na wyniki banków. Przypomnę, że jeszcze dwa miesiące temu wszyscy byliśmy w sytuacji, gdzie mieliśmy ambitne budżety, oczekiwaliśmy wzrostu i bardzo pozytywnie patrzyliśmy naprzód. Dzisiaj wielu analityków spodziewa się, że banki w średnim horyzoncie należeć będą do tych podmiotów, które najmocniej ucierpią przez COVID-19 – mówił wiceprezes BNP Paribas Bank Polska Jerzy Śledziewski podczas majowej sesji EEC Online.Kumulacja tych wszystkich negatywnych okoliczności może mieć niebezpieczne skutki. - Przed wybuchem pandemii niektóre banki znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej i nie dysponowały odpowiednimi nadwyżkami kapitałowymi. Ewentualne problemy pojedynczych instytucji monetarnych mogą negatywnie wpłynąć na wynik finansowy pozostałych banków w związku z koniecznością poniesienia kosztów uzupełnienia funduszy gwarantowania depozytów lub przymusowej restrukturyzacji. Skala szoku sprawia, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza wzrasta – czytamy w raporcie NBP.Kłopoty któregoś z banków spowodują, że wzrośnie składka na BFG, co przy napiętych wynikach finansowych banków będzie stanowiło kolejny kłopot.– Duże banki giełdowe pewnie sobie jakoś poradzą. Sytuacja może wyglądać gorzej, jeśli chodzi o małe banki spółdzielcze. Nie mamy jednak żadnych danych, by oszacować ewentualne ryzyko obniżki stóp dla tego segmentu – mówił w rozmowie z WNP.PL komentując skutki obniżek stóp Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM przypominając, że w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z dwoma bankami w poważnych kłopotach – PBS w Samoku i Banku Spółdzielczego w Przemkowie. – W takim otoczeniu gospodarczym wątpliwe, żeby liczba banków się nie zmniejszyła – twierdzi analityk.- W grupie banków spółdzielczych nadwyżki kapitałowe były relatywnie mniejsze, co czyni je bardziej podatnymi na wzrost poziomu strat kredytowych i ryzyko z tytułu koncentracji ekspozycji. Niedobory kapitałów występowały w nielicznych bankach komercyjnych i spółdzielczych - czytamy w raporcie NBP. Kłopoty może mieć również sektor SKOK. - Podstawowym wyzwaniem dla sektora skok jest utrzymująca się niska efektywność jego działalności, przy jednoczesnej niskiej wartości kapitałów mogących służyć pokrywaniu strat. W przeciwieństwie do banków, kasy w większości przypadków – pomimo spełniania regulacyjnych wymogów kapitałowych – nie dysponują buforami kapitałowymi.