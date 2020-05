Z tarczą na wirusa – jak skutecznie sięgnąć po pomoc

Nowelizacja goni nowelizację. Tarcza 1.0, 2.0, 3.0... Tarcza finansowa... Rząd opracowuje kolejne odsłony pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Potrzeby są ogromne, ale skala pomocy też robi wrażenie. Jak zatem po nią sięgnąć, by z kryzysu wyjść z tarczą, a nie na tarczy? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać podczas rozmów w ramach debaty "Z tarczą na wirusa", która zostanie zorganizowana w organizacyjnych ramach wydarzenia pod nazwą EEC Online.

EEC się nie poddaje. Spotkamy się online

O tym, jak ważne to tematy, mówią same liczby. W marcu 48,6 tys. firm zawiesiło działalność. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 18 tysięcy takich przypadków. Jednocześnie zarejestrowano o 10 tysięcy mniej nowych firm niż w analogicznym okresie ub. roku. Pomoc jest potrzebna, trzeba tylko wiedzieć, jak po nią sięgnąć.

Po raz pierwszy zorganizowane zdalnie i dostępne w internecie EEC Online to wydarzenie, na które złożą się debaty poświęcone analizie i przyszłości gospodarki, dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu.



- Podczas EEC Online będziemy transmitować i agregować zapisy webinariów, prezentacji, rozmów i wirtualnych debat poświęconych gospodarce, która znalazła się w całkowicie nowej sytuacji - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days. - Dyskusja o wyłaniającej się z chaosu przyszłości, o współdziałaniu w obliczu wielkiej zmiany, jaka nas wszystkich czeka, jest wyjątkowo potrzebna i ważna - dodaje.



EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem.



Rejestracja uczestników odbywa się pod tym adresem.



XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w terminie 2-4 września 2020 roku, European Tech and Start-up Days zaplanowano na 3-4 września.