Z tarczą na wirusa. Ponad 60 mld zł trafiło do polskich firm

Ponad 345 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z Tarczy Finansowej PFR na łączną kwotę ponad 60,5 mld zł - poinformował w poniedziałek prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że Tarcza Finansowa była wdrożona na czas i we właściwej skali.

"Jest to program rządowy wdrażany w ramach szerokiej tarczy antykryzysowej, program o bardzo dużej wartości - rząd przeznaczył na to aż 75 mld zł. Po trzech miesiącach od jego wdrożenia można powiedzieć, że zrealizowaliśmy wszystkie główne cele. To znaczy umożliwiliśmy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których przychody spadły o co najmniej 25 proc., dostęp do subwencji finansowych, które ustabilizowały ich sytuację płynnościową w tym najtrudniejszym momencie" - powiedział Borys.





"Pracujemy nad stworzeniem systemu, który w nowym roku pozwoli firmom na sprawne składanie wniosków o częściowe umorzenie subwencji. Zależy nam, żeby proces był zautomatyzowany i prosty" - mówi @PawelBorys_, prezes #PFR pic.twitter.com/i3FO8iDB9h — Grupa PFR (@Grupa_PFR) August 3, 2020

"W ramach #TarczaFinansowaPFR stworzyliśmy m. in. dedykowaną stronę, poradnik antykryzysowy, który osiągnął ponad 75 tyś. pobrań, webinary, w których brało udział tysiące przedsiębiorców, a teraz zapraszamy do udziału w akcji #splidarnizwyciezymy" mówi Tomasz Fill, wiceprezes PFR pic.twitter.com/ryR3ABipRp — Grupa PFR (@Grupa_PFR) August 3, 2020

"Bezprecedensowe wydarzenie"

"Dokonaliśmy rekordowej, największej jednorazowej emisji obligacji w historii polskiego rynku. Do tej pory dokonaliśmy łącznie 5 emisji pozyskując 62 mld zł na sfinansowanie #TarczaFinansowaPFR" mówi @Bart_Pawlak, wiceprezes #PFR odpowiedzialny za emisję obligacji. pic.twitter.com/z5xxaHz15j — Grupa PFR (@Grupa_PFR) August 3, 2020

Banki wsparły program

"Dzięki współpracy z bankami i instytucjami oraz dzięki wykorzystaniu nowych technologii udało nam się stworzyć zautomatyzowany system przyznawania subwencji, który pozwalał na przekazanie środków w średnio 46h od momentu złożenia wniosku" - mówi @BartoszMarczuk, wiceprezes #PFR. pic.twitter.com/Pz31rkXWnz — Grupa PFR (@Grupa_PFR) August 3, 2020

"Przygotowujemy się również do umorzeń. W ramach Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw firmy są uprawnione do tego, aby uzyskać umorzenie kwoty subwencji nawet do 75 proc." - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Borys.Jak wyjaśnił, w przypadku mikrofirm muszą być spełnione dwa warunki: kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy - wówczas 25 proc. subwencji jest umorzone; utrzymanie średniego stanu zatrudnienia na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji - do 50 proc. umorzenia.Jeśli chodzi o małe i średnie firmy są wymagane trzy warunki: kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej (25 proc. umorzenia); utrzymanie średniego stanu zatrudnienia na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji (25 proc.); poniesienie straty na sprzedaży (kolejne 25 proc.)."Przygotowujemy teraz cały system, który w przyszłym roku ma pozwolić na obsłużenie wniosków o umarzanie subwencji. Szacujemy, że średnio ok. 60 proc. udzielonych subwencji finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie umorzone. Koszt programu (umorzenia - PAP) wyniesie około 35 mld zł" - powiedział Borys.Jak zaznaczył, te 35 mld zł "to jest przede wszystkim inwestycja w stabilną gospodarkę, stabilność firm, zatrudnienia, która zwraca się w podatkach, konsumpcji"."Jesteśmy przekonani, że wpisując się w szersze działania antykryzysowe rządu (...) ten program Tarczy Finansowej PFR przyczynił się istotnie do tego, że Polska ma szansę przejść przez ten kryzys możliwie bezpiecznie i skala kryzysu będzie najpłytsza wśród wszystkich krajów UE - tak przynajmniej jest obecnie według prognoz KE" - powiedział Borys.Szef PFR przekazał, że według szacunków "kryzys wywołany pandemią kosztował polską gospodarkę, społeczeństwo niecałe 200 tys. miejsc pracy - patrząc na różne dane"."Mamy pewien skok bezrobocia. Natomiast na tle wielu krajów - biorąc pod uwagę też skalę tej recesji - można powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy się ustabilizowała. I bardzo dobre są te dane pokazujące, że już ponad 80 proc. firm nie planuje żadnych zwolnień, że utrzyma zatrudnienie; a zaledwie 5 proc. firm deklaruje, że to rozważa - w trakcie kryzysu było to aż 28 proc." - powiedział Borys."Jeśli chodzi o tempo i skalę, emisja obligacji PFR jest bezprecedensowym wydarzeniem na rynku finansowym" - mówił w poniedziałek wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak. Zaznaczył, że banki sprzedały jedną trzecią tych obligacji, co oznacza, że mają je w swoich aktywach.Mówiąc o pracy zespołu PFR nad emisjami obligacji funduszu, Pawlak podkreślił, że przedtem PFR nie emitował obligacji, nikt z zespołu nie emitował w Polsce obligacji na taką skalę. "Nikt też w Polsce nie wyemitował jednego dnia obligacji na poziomie 18,5 mld zł, tak jak to miało miejsce 8 maja" - podkreślił.Zgodnie z informacjami PFR, fundusz na potrzeby Tarczy Finansowej wyemitował obligacje na kwotę 62 mld złotych. Według Pawlaka, jeśli chodzi o tempo i skalę emisji, to "bezprecedensowe wydarzenie na rynku finansowym".Wiceprezes PFR przypomniał, że Fundusz zaczął emisje 27 kwietnia, wiedząc, że za chwile wchodzi program Tarcza dla mikro i MŚP. "Wiedzieliśmy, że najpierw musimy mieć środki na koncie, żeby można było te środki uruchamiać i dystrybuować wśród przedsiębiorców" - wyjaśnił.Zwrócił uwagę na wsparcie ze strony najważniejszych instytucji finansowych, przede wszystkim banku PKO BP i Pekao, które były głównymi dealerami oraz sześć instytucji finansowych, które wspierały emisje."Nie bez znaczenia był fakt, że NBP wprowadził system aukcyjny, na którym skupuje obligacje, które są emitowane i przez BGK i przez PFR i przez Skarb Państwa. Natomiast trzeba przyznać, że do tej pory banki sprzedały mniej więcej jedną trzecią tych obligacji, które wyemitował PFR, a więc trzymają je gównie na swoich aktywach" - powiedział Pawlak.Podkreślił, że kupony obligacji PFR wskazują, że fundusz nie przepłaca.Wiceprezes dodał, że emisje były tak duże, ponieważ tak duża była absorpcja środków. "Mieliśmy poczucie, że musimy utrzymać odpowiednie tempo. Ale co jest też istotne, my to tempo dostosowujemy do całego procesu. W pewnym momencie ta krzywa wykorzystania środków już zaczęła się spłaszczać i opadać" - przyznał."Programu nie przerywamy, ponieważ środki z emisji obligacji też będą zasilały program dla dużych firm" - dodał.