Z Tarczy Finansowej 2.0 PFR subwencje otrzymało już blisko 7 tys. firm

Z działającej od 15 stycznia Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju subwencje otrzymało już blisko 7 tys. firm - poinformował w piątek podczas wideokonferencji prasowej wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Wideokonferencję zorganizował Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

"W tej chwili mamy już prawie 7 tys. firm, które otrzymały subwencje. Uzyskały one 1 mld 164 mln zł wsparcia" - mówił Marczuk.

Jak zaznaczył, subwencje trafiły m.in. do prawie 2 tys. restauracji, 2 tys. podmiotów zajmujących się handlem detalicznym, 540 hoteli, 347 prowadzących miejsca zakwaterowania oraz 302 firm zajmujących się działalnością edukacyjną.

Marczuk podkreślił, że np. "wniosek (o wsparcie - PAP) złożony w poniedziałek oznacza decyzję we wtorek, a pieniądze w środę". "W 48 godzin od momentu złożenia wniosku pieniądze powinny być na koncie" - dodał.

Wiceprezes PFR zauważył, że otrzymując wsparcie z Tarczy Finansowej PFR przedsiębiorca akceptuje regulamin umowy. "A tam bezpośrednio jest wyraźny zapis o tym, że nie łamał w przeszłości przepisów epidemiologicznych. Nie będzie też tego robił w przyszłości. Przedsiębiorcy łamiący przepisy umowy w ramach Tarczy Finansowej PFR - jak stwierdził Marczuk - "muszą sobie zdawać sprawę, że mogą być +poproszeni+, żeby w natychmiastowym trybie zwrócili pieniądze".

Przygotowana przez rząd i PFR w obliczu drugiej fali pandemii Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Dotyczy to przedsiębiorstw działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Chodzi m.in. o: restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i z sektora edukacji.

Wartość pomocy dla MŚP to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających do 9 osób, i 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według szacunków PFR z Tarczy Finansowej 2.0 może skorzystać ok. 40-70 tys. firm.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.

W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Dla małych i średnich firm spadek obrotów określono na minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Subwencja może wynieść 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Wnioski o subwencję finansową są przyjmowane przez uczestniczące w Programie banki od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.