Z udziałem prezydenta RP podpisano list intencyjny ws. budowy HUB-u technologicznego w Katowicach (aktualizacja)

Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy przedstawiciele władz samorządowych Katowic i Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisali w sobotę w Katowicach list intencyjny ws. budowy HUB-u technologiczno-gamingowego w tym mieście.

Tzw. Dzielnica Nowych Technologii ma powstać na terenach zlikwidowanej niedawno, a działającej przez blisko 200 lat kopalni Wieczorek, przy zabytkowym szybie Pułaski.

"Obchodzimy czas stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także czas stulecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski, do ojczyzny. Cieszę się ogromnie, że w tym momencie państwo polskie może przekazać Katowicom - sercu Górnego Śląska - ten obiekt, by miasto dalej się rozwijało, by uzyskiwało nowe, nowoczesne oblicze, by ta historyczna część miasta zyskiwała zupełnie nowy walor na nowe czasy" - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Katowic Marcin Krupa wyraził nadzieję, że HUB stanie się dla tej części Katowic równie silnym implusem rozwoju gospodarczego, jakim stały się dla śródmieścia Katowic inwestycje Strefy Kultury, powstałej również na terenie byłej kopalni węgla kamiennego.

Przypomniał, że kopalnia Wieczorek była w chwili powstania jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu. "Teraz tworzy się na dzisiejszy czas nowa jakość. Chcemy, aby na tej spuściźnie poprzemysłowej powstała dzisiejsza nowoczesność - właśnie dzielnica nowoczesnych techonologii, centrum nowoczesnych technologii, HUB technologiczno-gamingowy" - powiedział.

List intencyjny ws. utworzenia "Dzielnicy Nowych Technologii" podpisali w sobotę prezydent Krupa oraz wiceprezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Radosław Wąsik. Strony wyraziły chęć i wolę współpracy przy realizacji projektu, którego zasadniczym elementem ma być utworzenie katowickiego hubu gamingowo-technologicznego na pokopalnianych terenach Szybu Pułaski w Katowicach. Ma to być kompleks biurowo-technologiczny - siedziba firm wysokich technologii, a w szczególności działających w branży produkcji gier komputerowych i e-sportu. Katowice od kilku lat są areną światowych mistrzostw w tej dziedzinie - Intel Extreme Masters. Trwają one właśnie w mieście od piątku do niedzieli, tym razem - ze względu na zagrożenie koronawirusem - bez udziału publiczności.

Wstępna analiza całości kosztów przedsięwzięcia opiewa na kwotę 985 mln zł. Spółka Restrukturyzacji Kopalń zobowiązała się podjąć działania zmierzające do przekazania na rzecz miasta Katowice terenu położonego w Katowicach, wokół tzw. Szybu Pułaskiego, o powierzchni ok. 20 ha, którego jest aktualnym właścicielem. Szczegółowe zasady realizacji tego przedsięwzięcia znajdą wyraz w osobnych porozumieniach.

Strony są przekonane, że utworzenie Dzielnicy Nowych Technologii przyczyni się w znaczącym stopniu do zwiększenia konkurencyjności nie tylko konurbacji katowickiej, ale także całego kraju na rynku europejskim w obszarach innowacyjnego rozwoju w branży IT, gamingu i e-sportu. Rewitalizacja tego obszaru wpisuje się także w ideę przywracania do życia obszarów postindustrialnych. Strony zadeklarowały też, że na każdym etapie prowadzonych działań zostaną dołożone wszelkie starania mające na celu odpowiednią ochronę szczególnego charakteru tego miejsca - z uwzględnieniem aspektów architektonicznych, urbanistycznych i kulturowych.

"Była kopalnia przez 200 lat i będzie kopalnia, tylko zupełnie inna - wiedzy, innowacyjności, pomysłów, tak poszukiwanych i pożądanych w dzisiejszych, nowoczesnych czasach. Kopalnia w mieście, w którym tradycyjnie zawsze się poszukiwało - kiedyś złóż rudy, węgla, a dzisiaj złóż wiedzy i pomysłów" - komentował prezydent Andrzej Duda.

Kompleks szybu Pułaski (historyczna nazwa to Carmer) - wzniesiony około 1907 r. według projektu Emila i Georga Zillmannów, twórców kolonii robotniczych Giszowiec i Nikiszowiec - należy do najwybitniejszych dzieł architektury przemysłowej w skali całej Polski. Tworzy urbanistyczną i estetyczną całość z Nikiszowcem, który uznany został za Pomnik Historii. To unikatowe osiedle robotnicze, zbudowane z charakterystycznej dla śląskiego budownictwa czerwonej cegły - powstało właśnie w sąsiedztwie kopalni Wieczorek (do 1945 r. kopalnia Giesche). Dziś jest zaliczane do największych atrakcji turystycznych Katowic. Historię zakładu i mieszkańców robotniczego osiedla, wybudowanego dla pracowników kopalni przez spółkę górniczą Georg von Giesche's Erben, opisała Małgorzata Szejnert w nagradzanej książce "Czarny ogród".

W tej samej dzielnicy Katowic w najbliższych latach ma powstać modelowe osiedle rządowego programu Mieszkanie Plus, tzw. Nowy Nikiszowiec. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla osiedla założyła poprowadzenie przez teren przy Poniatowskim osi komunikacyjnej łączącej Nowy Nikiszowiec ze starym.

Kompleks szybu Pułaski przylega do Nikiszowca od strony południowej. Jego charakterystycznymi obiektami są ceglana cechownia z wieżą zegarową i dwie ustawione względem siebie pod kątem ostrym maszynownie przy czterozastrzałowej wieży szybowej obsługującej klatkę do jazdy ludzi (do poziomu 550 m) oraz skip (naczynie do transportu węgla - z poziomu 400 m).