Z Warszawy odleciał największy samolot świata, który we wtorek dostarczył sprzęt medyczny

Z warszawskiego Lotniska Chopina odleciał w środę największy transportowy samolot świata, który przywiózł we wtorek do Polski z Chin ładunek z niezbędnymi środkami do walki z koronawirusem.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do Polski trafiło ok. 80 ton towarów do walki z koronawirusem.

W środę rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki powiedział PAP, że samolot odleciał z Warszawy ok. godz. 10.20.

Antonov An-225 Mriya to największy samolot na świecie. Maszyna ma ponad 84 metry długości, napędzany jest sześcioma silnikami odrzutowymi. Samolot został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. Powstał w 1988 roku, w czasach ZSRR w zakładach lotniczych Aviant. Jest tak duży, że jest w stanie przewieźć prom kosmiczny na swoim grzbiecie, a w ładowni blisko 100 samochodów osobowych.

Obecnie An-225 Mriya jest używany komercyjnie od 2001 r. przez ukraińskie linie Antonov Airlines do transportu ciężkich ładunków. Maszyna gościła w Polsce w 2003 i w 2005 r.

Transport An-225 Mriya do Polski odbył się na zlecenie KPRM, przygotowały go spółki: KGHM Polska Miedź i Lotos.

Wtorkowy transport był kolejnym zorganizowanym przez KGHM na apel premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy samolot wylądował 26 marca.