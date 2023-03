Z. Ziobro: domagamy się inwestycji w wydobycie węgla; to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

Nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Domagamy się realnych inwestycji państwa w ten sektor. To gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne i tańszy prąd - apelował w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Szef MS podczas konferencji prasowej w Rogowcu zwrócił uwagę, że podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów rząd będzie zajmował się dokumentem, który - jak powiedział - określi rozwój energetyki naszego kraju na kolejne lata. Jego zdaniem "warunkiem bezpieczeństwa energetycznego i skutecznego rozwoju Polski jest tania energia z węgla brunatnego i węgla kamiennego".

"Nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa węgla brunatnego czy kamiennego. Domagamy się realnych inwestycji państwa w ten sektor. To gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne, naszą suwerenność energetyczną i gwarantuje najtańszy prąd dla Polaków" - mówił Ziobro.

Zapowiedział, że we wtorek Solidarna Polska złoży do dokumentu rządowego wnioski o realizację inwestycji w Złoczewie. "To jest niezwykle ważne, żeby w ten sposób dawać perspektywę rozwoju polskiej energetyki opartej o węgiel brunatny" - dodał.

