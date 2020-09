Za 23 mln zł Energa Operator wybuduje punkt zasilania w gminie Biskupiec

Za 23 mln zł Energa Operator wybuduje Główny Punkt Zasilania w miejscowości Fitowo w gminie Biskupiec (Warmińsko-Mazurskie). Nowa stacja ma się przyczynić do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w regionie - podała we wtorek w komunikacie Energa Operator.

Główne Punkty Zasilania (GPZ) to elementy sieci elektroenergetycznej (stacje), które odpowiadają za przekształcanie wysokiego napięcia na średnie oraz za dalszy rozdział energii elektrycznej o wymaganym napięciu do klientów. Odgrywają one kluczową rolę w procesie zapewnienia mocy i dostarczenia energii elektrycznej. Obecnie Energa Operator posiada ponad 270 takich punktów.

Nowobudowany w Fitowie obiekt zasili 202 stacje średnich napięć, które zaopatrują w prąd odbiorców z gmin: Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Łasin oraz Świecie nad Osą.

Główny Punkt Zasilania Fitowo powstaje w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w Enerdze Operatorze. Wyposażony będzie w nowoczesne systemy telesygnalizacji i telesterowania, które umożliwią dyspozytorom pełny zdalny nadzór nad stacją. Rozdzielnica średnich napięć, która znajdzie się w obiekcie, będzie zautomatyzowana oraz wyposażona w zabezpieczenia cyfrowe. Planowane pola rezerwowe zapewnią możliwość szybkiej realizacji zapotrzebowania na nową moc przyłączeniową. Rozdzielnię wysokich napięć zaprojektowano w układzie H5, który umożliwia zasilanie stacji z dwóch niezależnych linii, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

W związku z powstaniem stacji dotychczas istniejąca linia wysokiego napięcia podzielona zostanie na dwa odcinki - relacji Fitowo-Podlasek o długości ponad 7 km oraz Fitowo-Iława o długości około 18 km.

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie około 20 km nowych linii średniego napięcia, które wraz z istniejącą już siecią utworzą 8 zasilanych ze stacji Fitowo ciągów linowych o długości ponad 230 km.

Ich powstanie zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej, jak również, dzięki większym możliwościom rekonfiguracji sieci, ułatwi prowadzenie prac eksploatacyjnych bez konieczności pozbawiania zasilania odbiorców.

Nowa efektywniejsza konfiguracja sieci związana z powstaniem GPZ ograniczy również straty sieciowe związane z przesyłem energii elektrycznej.

Energa Operator sukcesywnie modernizuje swoją infrastrukturę, corocznie przeznaczając na ten cel około 1,3 mld zł. W ciągu ostatniego półtora roku toruński oddział spółki, na terenie działania, którego powstaje nowa stacja, przeznaczył na inwestycje w infrastrukturę ponad 200 mln zł.