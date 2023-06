Za frankowiczów zapłacą wszyscy klienci. Banki zabrały głos po orzeczeniu TSUE

Ugoda jest lepsza niż proces, przekonywał frankowiczów na konferencji prasowej, tuż po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kredytów frankowych, prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. W ocenie ZBP, decyzja TSUE uderzy we wszystkich klientów banków.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Komisji Europejskiej (TSUE) w sprawie frankowiczów może kosztować polskie banki nawet 100 miliardów złotych.

W ocenie Związku Banków Polskich (ZBP) takie orzeczenie TSUE oznacza nierówne traktowanie i uprzywilejowanie osób, które mają zaciągnięte kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich

Orzeczenie TSUE uderzy rykoszetem we wszystkich klientów banków, ostrzegają przedstawiciele sektora finansowego.

15 czerwca Trybunału Sprawiedliwości Komisji Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu frankowej umowy kredytowej. Jak ogłosił, prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie, aby konsumenci uzyskali od banków wynagrodzenie za to, że bank korzystał z wpłaconych przez nich pieniędzy, jednocześnie nie pozwala bankom na uzyskanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

W ocenie Związku Banków Polskich (ZBP) takie orzeczenie TSUE oznacza nierówne traktowanie i uprzywilejowanie osób, które mają zaciągnięte kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich. Sektor bankowy przygotowywał się do takiego rozstrzygnięcia, jednak teraz stało się ono obowiązującą wykładnią prawną, która będzie stosowana przez polskie sądy.

W ocenie ZBP orzeczenie w sprawie frankowiczów prowadzi do skrajnego i nieuzasadnionego uprzywilejowania wąskiej grupy kredytobiorców

Podobną opinię wyraził Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W zamieszczonym 15 czerwca komunikacie czytamy, że "rozstrzygnięcie TSUE sprowadzające się w swojej treści do zwolnienia konsumenta z ponoszenia wieloletniego kosztu udostępnienia mu przez bank kapitału ma negatywny wymiar z punktu widzenia polskiego sektora bankowego oraz całej polskiej gospodarki, ale także z punktu widzenia prawa, interesu publicznego oraz elementarnych zasad sprawiedliwości społecznej, przyznając preferencyjne warunki traktowania wąskiej grupie kredytobiorców w postaci "darmowego kredytu".

Skutki czwartkowego orzeczenia TSUE wpłyną na osłabienie akcji kredytowej, szczególnie w zakresie kredytów hipotecznych, oceniają przedstawiciele sektora bankowego, którzy spodziewają się, że bankom może zabraknąć kapitałów. Za taką sytuację zapłacą wszyscy klienci instytucji finansowych, przestrzegają.

- Od lat jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy do czynienia z pewnym konfliktem prawnym. Sądy polskie powinny wypracować jakąś formułę, która pozwoli nam normalnie funkcjonować. Inaczej mówiąc, banki nie będą w stanie udzielać kredytów hipotecznych na 30 lat w sytuacji takiej, gdy w oparciu o bardzo wątpliwe argumenty, a naprawdę preteksty, unieważniane są długoterminowe umowy. To grozi całemu sektorowi bankowemu, grozi klientom, deponentom - mówił podczas konferencji Związku Banków Polskich, prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

Jeszcze przed czwartkowym orzeczeniem TSUE, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) szacowała, że cały sektor bankowy będzie musiał na rozstrzygnięcie sporów z frankowiczami przeznaczyć około 100 miliardów złotych. Do sprawy odniósł się także Narodowy Bank Polski (NBP), który uprzedzając rozwój wypadków, podał w komunikacie, że ocenia obecny poziom rezerw bankowych przeznaczonych na ten cel na 40 - 50 miliardów złotych. Jak widać, powstaje więc konieczność wyasygnowania przez banki ogromnych, dodatkowych środków.

Banki w zależności od swojej ekspozycji na kredyty frankowe i poziomu wcześniej utworzonych tak zwanych buforów finansowych, w uzgodnieniu z audytorami będą ustalać strategię tworzenia dodatkowych rezerw. Dokładne dane na ten temat poznamy za kilka tygodni, bowiem wówczas publikowane będą wyniki banków za pierwsze półrocze 2023 roku.

ZBP przekonuje frankowiczów, że ugoda jest lepsza niż proces, można ją zawrzeć z bankiem nawet w ciągu miesiąca

Ugoda jest lepsza od procesu, przekonywał frankowiczów na czwartkowej konferencji prasowej prezes ZBP Tadeusz Białek. Jak mówił, proces trwa wiele lat, zanim zapadnie prawomocne orzeczenie. Warto pamiętać, że obecnie w sądach jest założonych ponad 130 tysięcy takich spraw przeciwko bankom. Dodatkowym obciążeniem są wysokie koszty przygotowania pozwu i udzielenie stosownych pełnomocnictw procesowych. Tymczasem ugoda zawierana jest w ciągu miesiąca, podkreślał Białek.

- Obecnie czynnych jest około 320 tysięcy kredytów frankowych, z tego 130 tysięcy objętych może być postępowaniem sądowym, zawarto także prawie 60 tysięcy ugód. To kosztowało banki kilka miliardów złotych. Szacuję, że ugody mogą obciążyć sektor kwotą nawet 57 miliardów złotych. Jednak apeluję ponownie, ugoda jest obiektywnie lepsza niż proces. Proces trwa kilka lat, ugodę można zawrzeć w miesiąc. Ugoda jest bezkosztowa. W naszej ocenie ugoda jest sprawiedliwa. Nie obserwujemy zjawiska, aby tendencja do zawierania ugód osłabiła się w kontekście oczekiwania na orzeczenie TSUE - powiedział na konferencji prezes ZBP.

Podczas tej konferencji podano także informację dotyczącą specyfiki polskiej sytuacji na tle innych państw unijnych. Otóż w 17 państwach członkowskich banki oferowały kredyty walutowe między innymi we frankach szwajcarskich, ale tylko w Polsce doszło do wykorzystania jednej precedensowej sprawy dotyczącej ustalania kursów walutowych do podważenia całego systemu rozliczeń kredytów hipotecznych we frankach.

Banki mogą znacząco ograniczyć finansowanie gospodarki z powodu braku wolnych środków

W ocenie instytucji finansowych mamy do czynienia z nieproporcjonalnymi rozstrzygnięciami, które bardzo osłabią banki i doprowadzą do ograniczenia akcji kredytowej. Dotyczyć to może docelowo finansowania gospodarki, w tym zwłaszcza transformacji energetycznej i dostosowania się do wymogów zeroemisyjności.

Z drugiej jednak strony nie nastąpi załamanie w sektorze bankowym, tylko rozwój organiczny będzie znacząco spowolniony, a koszt pieniądza wzrośnie. W dłuższym horyzoncie czasu za orzeczenie TSUE zapłacą wszyscy w postaci wyższych kosztów przyznawania kredytu, dodatkowych opłat w bankach i obniżenia oprocentowania deponowanych lokat.

