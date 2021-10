Za miesiąc korekta rozkładu jazdy pociągów

Ostatnia w tym roku korekta obowiązującego rocznego rozkładu jazdy wejdzie w życie w niedzielę 7 listopada i będzie obowiązywać do 11 grudnia. Jak zapowiada w piątkowym komunikacie PKP Intercity, Warszawę z Poznaniem połączy nowa para pociągów.

Przewoźnik informuje, że pociąg EIC Lech zapewni dodatkową możliwość porannego dojazdu z Poznania do Warszawy (od 8 listopada) oraz popołudniowego powrotu ze stolicy (od 7 listopada). Skład będzie wyruszać o godzinie 7:00 ze stacji Poznań Główny i po 3 godzinach dotrze do Warszawy Centralnej. W drogę powrotną pociąg będzie startować o 17:38, docierając do stolicy Wielkopolski o 20:38. Będzie to jedno z najszybszych połączeń na tej trasie.

PKP Intercity przypomina, że pod koniec sierpnia br. otwarta została zmodernizowana linia nr 8 na odcinku Warka - Radom, dzięki czemu część pociągów wróciła na najkrótszą trasę między Warszawą a Radomiem.

"Dzięki kolejnym zmianom na linii nr 8 dołączą do nich składy IC San relacji Warszawa - Przemyśl - Warszawa i TLK Nida relacji Warszawa - Kielce - Warszawa, kursując od 7 listopada przez Warszawę Służewiec, Piaseczno i Warkę. Dzięki temu wszystkie dzienne pociągi łączące Radom z Warszawą pojadą najkrótszą i zarazem najszybszą trasą" - informuje przewoźnik.

W okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2020/2021 zarządca infrastruktury kolejowej, czyli spółka PKP PLK, przewidział pięć korekt, których zadaniem jest zapewnienie optymalnego kursowania pociągów na liniach kolejowych, na których będą prowadzone prace modernizacyjne.

Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy PKP Intercity można uzyskać na stronie www.intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200.

