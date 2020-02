Za ok. dwa tygodnie rozmowy z kandydatami na wiceprezesów Polskiej Grupy Górniczej

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) za około dwa tygodnie ma wybrać dwóch nowych wiceprezesów tej największej górniczej spółki: ds. sprzedaży oraz ds. strategii i nadzoru właścicielskiego. We wtorek minął termin zgłaszania kandydatów w konkursach na oba stanowiska.

Przedstawiciele PGG nie podali we wtorek, ile osób kandyduje na funkcje wiceprezesów. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma być wydany dopiero po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego za około dwa tygodnie - prawdopodobnie 19 lutego, po zakończeniu przesłuchań kandydatów.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do rady nadzorczej spółki, wpłynęło po kilka ofert na obydwa wakujące stanowiska w zarządzie największej górniczej firmy - w sumie o dwa stanowiska ubiega się około 10 osób. W pierwszym etapie zgłoszenia są weryfikowane pod względem formalnym.

O wyborze wiceprezesów rada, której przewodniczy ekonomista prof. Jan Wojtyła, zdecyduje po zaplanowanych na 17-19 lutego przesłuchaniach kandydatów.

Polska Grupa Górnicza jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego, wydobywającym rocznie blisko 30 mln ton tego surowca. Wakat na stanowisku wiceprezesa ds. sprzedaży jest od marca ub. roku, kiedy ze stanowiska zrezygnował Adam Hochuł. Jego obowiązki przejęli wówczas inni członkowie zarządu PGG, przede wszystkim prezes spółki Tomasz Rogala.

W grudniu ub. roku rada nadzorcza PGG ogłosiła również konkurs na stanowiska dwóch innych wiceprezesów spółki: ds. produkcji oraz ds. restrukturyzacji aktywów. O te funkcje ubiegało się łącznie czterech kandydatów. 30 grudnia ub. roku wszyscy zostali przesłuchani przez radę nadzorczą. Decyzją rady w styczniu funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za sprawy produkcji objął Rajmund Horst, natomiast postępowanie dotyczące stanowiska wiceprezesa ds. restrukturyzacji aktywów zostało zakończone bez rozstrzygnięcia.

Obecny konkurs, ogłoszony 20 stycznia, dotyczy - obok wiceprezesa ds. sprzedaży - nowego stanowiska w zarządzie PGG, jakim będzie wiceprezes ds. strategii i nadzoru właścicielskiego.

Obecnie, obok prezesa spółki Tomasza Rogali i nowego wiceprezesa ds. produkcji Rajmunda Horsta, członkami zarządu PGG są: wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek i wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski.

Zatrudniająca ok. 42 tys. osób Polska Grupa Górnicza to największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego, z roczną produkcją zbliżoną do 30 mln ton tego surowca. W 2018 roku spółka wypracowała ok. 493 mln zł zysku netto. Zgodnie z zapowiedziami, w 2019 r. zysk firmy miał być mniejszy, zaś poziom produkcji zbliżony do tego z roku 2018. Wyniki spółki za ubiegły rok nie są jeszcze znane.

W środę minie także termin zgłaszania kandydatów na stanowisko wiceprezesa innej górniczej firmy: Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która szuka zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju. Wakat na tym stanowisku pojawił się w styczniu, kiedy pełniący dotąd tę funkcję (nazwaną wówczas: wiceprezes ds. strategii i rozwoju) Artur Dyczko został wiceprezesem JSW ds. technicznych i operacyjnych.