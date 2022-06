Za wcześnie na wejście do strefy euro

Na tym etapie nie rozważamy wchodzenia do strefy euro - podkreślił w czwartek wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dodał, że powinno to się dopiero stać w momencie, kiedy polska gospodarka będzie porównywalna do tych ze strefy euro.

Wicepremier podczas czwartkowej konferencji prasowej był pytany o kwestię ewentualnego wejścia Polski do strefy euro w kontekście środowej informacji o tym, iż Chorwacja spełnia warunki przyjęcia wspólnej waluty.

- Na tym etapie nie rozważamy wchodzenia do strefy euro - podkreślił Kowalczyk.

Zauważył, że przyjęcie wspólnej waluty bardzo mocno odczuły takie państwa jak Grecja, która przeszła w przeszłości bardzo poważny kryzys gospodarczy.

- Mając swoją walutę możemy prowadzić odpowiedzialną politykę fiskalną, odpowiedzialną również politykę pożyczkową. Nie powoduje to groźby niewypłacalności państwa w momencie, kiedy też i siła środków zarobków nie jest porównywalna. Oddawanie waluty; uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie na tym etapie - powiedział.

Kowalczyk przyznał, że wchodząc do UE Polska zobowiązała się do przyjęcia euro kiedyś w przyszłości.

- Ale sądzę, że to powinno się odbyć dopiero wtedy, jak będziemy mieli porównywalne gospodarki - powiedział. Zauważył, że Polska goni gospodarki krajów strefy euro. - Stąd może być to jakiś czas już nie taki bardzo odległy jak nam się wydaje, ale na razie takich planów nie ma (przyjęcia euro przez Polskę przyp. red.) - podsumował.

W środę Komisja Europejska w opublikowanym raporcie o konwergencji poinformowała, że Chorwacja spełnia warunki pozwalające na wprowadzenie w tym kraju euro 1 stycznia 2023 roku.

- Dziś Chorwacja zrobiła znaczący krok w kierunku przyjęcia euro, naszej wspólnej waluty. Niespełna dekadę po wejściu do UE Chorwacja jest teraz gotowa do wejścia do strefy euro 1 stycznia (2023 roku). Wzmocni to chorwacką gospodarkę, przynosząc korzyści jej obywatelom, przedsiębiorstwom i całemu społeczeństwu. Przyjęcie euro przez Chorwację również wzmocni euro. Dwadzieścia lat po wprowadzeniu pierwszych banknotów euro stało się jedną z najpotężniejszych walut na świecie, poprawiając warunki życia milionów obywateli w całej Unii. Euro jest symbolem siły i jedności Europy - oceniła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, komentując wnioski raportu.

Chorwacja byłaby dwudziestym państwem strefy euro.

