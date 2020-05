"Zabij to i wyjedź z tego miasta" M. Wilczyńskiego w konkursie Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy

Animacja "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego znalazła się w konkursie głównym 43. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy we Francji. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 15-30 czerwca - poinformował w poniedziałek Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Jak przypomniał PISF, światowa premiera pełnometrażowego debiutu Mariusza Wilczyńskiego odbyła się w lutym br. Obraz pokazano podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie w konkursowej sekcji Encounters, której założeniem jest "wspieranie nowych głosów w kinie oraz zapewnienie większej przestrzeni dla różnorodnych form narracyjnych i dokumentalnych w oficjalnej selekcji".

Na stronie Krakowskiej Fundacji Filmowej animację "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Wilczyńskiego opisano jako "autobiograficzną impresję, reminiscencję obrazów z dzieciństwa, w której odżywa wspomnienie nieżyjących rodziców i rodzinnego miasta Łodzi". Głosu bohaterom użyczyli m.in. Krystyna Janda, Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska i Małgorzata Kożuchowska. Film na etapie produkcji prezentowano w 2017 r. programie New Horizons' Polish Days Goes to Cannes.

Z Wilczyńskim współpracowali animatorzy: Agata Gorządek, Jakub Wroński, Marta Pajek, Agnieszka Borowa, Marta Magnuska, Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Paweł Walicki, Kacper Czyczyło, Agnieszka Konarska i Anita Kwiatkowska-Naqvi. Wykorzystano muzykę Tadeusza Nalepy.

Producentkami filmu są Agnieszka Ścibior i Ewa Puszczyńska, koproducentami - Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza, EC1, Letko, Nolabel, Di Factory i Gigant Films.

43. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Annecy odbędzie się online w dniach 15-30 czerwca.