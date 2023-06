Zabrze: Budowa wiaduktu na głównej drodze do Gliwic – do końca listopada

Do końca listopada br. ma zostać oddany do ruchu nowy wiadukt na łączącej Zabrze z Gliwicami przelotowej ul. Roosevelta – przekazał we wtorek Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu. Od listopada 2021 r. objazd tego miejsca jest możliwy przez uszkodzony odcinek Drogowej Trasy Średnicowej.

Pierwotnie, w listopadzie 2021 r., Miejski Zarząd Dróg zapowiadał zamknięcie odcinka ul. Roosevelta na granicy z Gliwicami, gdzie znajduje się wiadukt nad linią kolejową, na około rok. We wtorek MZD podał na swoim facebookowym profilu, że "planowane zakończenie robót budowlanych i oddanie wiaduktu do ruchu nastąpi do 30 listopada br."

"Obecnie rozpoczynają się prace związane z zabudową tzw. materacy odciążających za przyczółkami oraz robotami ziemnymi związanymi z zasypkami przyczółków. Powyższe roboty muszą być wykonane w celu możliwości ustawienia ciężkiego dźwigu do montażu belek za przyczółkiem od strony Gliwic. Montaż belek nastąpi z początkiem września" - zrelacjonował zabrzański MZD.

Powodem zamknięcia wiaduktu półtora roku temu był jego stan techniczny. Wprowadzono objazdy: dla jadących do ul. Sikorskiego w Gliwicach od centrum Zabrza z ulic Piłsudskiego, Roosevelta, de Gaulle'a - ul. de Gaulle'a, rondo Sybiraków i DW902 (DTŚ), a dla jadących z ul. Sikorskiego w Gliwicach trasą: DW902 (DTŚ), zjazd na Rondo Sybiraków, de Gaulle'a, Roosevelta, Piłsudskiego.

Z użytkowania wyłączono przystanki autobusowe przy ul. Roosevelta (przy osiedlu Wyzwolenia) w obu kierunkach. Autobusy skierowano na trasy objazdu przez DTŚ, co powoduje wydłużenie czasu przejazdu.

Objazd z zamkniętego odcinka ul. Roosevelta w Zabrzu drogowcy skierowali na fragment "średnicówki" pomiędzy centrum Zabrza, a zjazdem do gliwickiej dzielnicy Sośnica. Odcinek ten jest uszkodzony. W konstrukcji zbudowanej przez lokalny samorząd, oddanej do użytku w 2014 r. drogi zachodzą procesy chemiczne, które skutkują narastającym falowaniem nawierzchni.

Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta na granicy z Gliwicami to jeden z obiektów w Zabrzu, który w ostatnich latach wymagał interwencji w związku ze stanem technicznym. Skutkujące utrudnieniami interwencyjne prace prowadzono m.in. na przepuście pod ul. 3 Maja, wiadukcie w ciągu ul. Hermisza nad drogą krajową nr 88 czy wiadukcie w ciągu DK88 nad ul. Hagera.

