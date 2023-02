Zabrze: Od 13 lutego odcinek ul. Wolności zamknięty dla samochodów i tramwajów

W poniedziałek, 13 lutego br. w Zabrzu rozpocznie się przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu przelotowej ul. Wolności - od ul. Torowej do ul. gen. de Gaulle’a. W tym czasie ten odcinek ul. Wolności będzie wyłączony z ruchu samochodów i tramwajów. Wytyczono objazdy.

Będzie to pierwszy etap zamówionego na początku br. przez spółkę Tramwaje Śląskie, w uzgodnieniu z władzami miasta, remontu torowiska w ciągu ul. Wolności - od ul. Miarki do ul. Torowej (do budynków przy ul. Wolności 203-205), współfinansowanego środkami europejskimi na lata 2014-20. Stan tego liczącego 500 metrów odcinka torowiska w ścisłym centrum miasta, po którym jeżdżą też samochody, był dotąd bardzo zły.

Jak wynika z informacji miasta, w poniedziałek, 13 lutego rozpocznie się trzymiesięczny etap robót, w którym odcinek ul. Wolności zostanie wyłączony z ruchu pojazdów od ul. Torowej do ul. gen. de Gaulle'a za wyjątkiem: dojazdu zaopatrzenia i dojazdu do ul. Torowej oraz łącznika z ul. Staromiejską (wjazd możliwy będzie tylko od strony Gliwic).

Objazd tego wyłączonego odcinka ul. Wolności ma zostać poprowadzony od strony Gliwic i dzielnicy Maciejów ulicami: Piłsudskiego, Roosevelta i Gen. de Gaulle'a, a o od centrum Zabrza ulicami: Dubiela, Niedziałkowskiego i Trocera.

Do środy rano Zarząd Transportu Metropolitalnego, który organizuje komunikację miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym w Zabrzu, nie przekazał informacji nt. tras objazdowych licznych kursujących tym odcinkiem ul. Wolności linii autobusowych oraz dwóch tramwajowych.

Remont torowiska wzdłuż tego odcinka ul. Wolności wykonuje firma Tor-Krak za 12,3 mln zł brutto. Opis przedmiotu zamówienia wskazywał, że obecne torowisko, wspólne z jezdnią, jest skonstruowane z szyn rowkowych z zabudową torów w postaci płyt betonowych. Ma ono zostać wymienione na torowisko w technologii bezpodsypkowej z płyt prefabrykowanych - z odtworzeniem nawierzchni jezdni przylegającej do torowiska.

Samorząd Zabrza nie przewidział przy tej okazji szerszej modernizacji odcinka ul. Wolności, po którym odbywa się intensywny ruch samochodów. W ramach innych przedsięwzięć z Tramwajami Śląskimi okoliczne miasta - jak Bytom, Chorzów, Katowice, Mysłowice czy Sosnowiec - kończą lub zakończyły szereg kompleksowych modernizacji ulic (z podziemnymi instalacjami, nowymi jezdniami i chodnikami), powiązanych z inwestycjami TŚ.

Przebudowa odcinka torowiska w ciągu ul. Wolności od ul. Miarki do ul. Torowej jest kolejną inwestycją TŚ w Zabrzu w ramach unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie GZM na lata 2014-20.

Ponieważ rozliczenie unijnego projektu jest możliwe do końca br. władze Zabrza, których główny wysiłek inwestycyjny koncentruje się na budowie miejskiego stadionu (w ub. roku miasto zdecydowało o emisji obligacji za ponad 100 mln zł, w celu dokończenia stadionu za ok. 330 mln zł, wykupując ponadto akcje klubu Górnik Zabrze i spłacając przy tym wyemitowane przezeń obligacje), zgodziły się na zamknięcie głównej drogi, aby zdążyć z zaplanowaną w poprzednich latach inwestycją.

Największa, planowana od lat modernizacyjna inwestycja tramwajowa w Zabrzu rozpoczęła się w marcu ub. roku, gdy TŚ zamówiły przebudowę linii tramwajowej wzdłuż innego odcinka ul. Wolności: od browaru na skraju centrum miasta do granicy z Rudą Śląską (łącznie 8 km toru pojedynczego). Prace te w umownym terminie 12 miesięcy wykonuje za 49 mln zł brutto, przy możliwym utrzymaniu ruchu tramwajowego w systemie mijankowym, firma NJN.

Zakres tych robót podzielono na trzy odcinki, co wynikało z wykonaniem już na tej trasie dwóch krótkich fragmentów wraz z budową przed dekadą równoległej Drogowej Trasy Średnicowej.

Pierwszy przebudowywany odcinek rozpoczyna się w rejonie browaru przy ul. Wolności, na wysokości przystanku Św. Floriana, a kończy za przystankiem Elektrociepłownia. Drugi odcinek rozpoczyna się przed skrzyżowaniem ul. Wolności z ul. Wyciska (przylega do niego pętla Lompy), a kończy wjazdem pod market Aldi. Trzeci odcinek rozpoczyna się na wschód od skrzyżowania z wiaduktem nad DTŚ (naprzeciw marketu Lidl) i biegnie do granicy miast Zabrze i Ruda Śląska.

Również z tą inwestycją wiążą się utrudnienia, m.in. od soboty rano do poniedziałku wcześnie rano w związku z pracami torowymi między przystankami Św. Floriana i Zaborze Lompy Pętla, wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu tramwajów.

Linia tramwajowa nr 1 ma w tym czasie kursować na trasie Gliwice Zajezdnia - Biskupice Pętla, linia nr 4 pojedzie taborem dwukierunkowym trasą Gliwice Zajezdnia - Zabrze Św. Floriana, a linia nr 9 ma kursować według specjalnego rozkładu zakładającego kursy zjazdowe 11 lutego oraz wyjazdowe 12 lutego do lub z Placu Sikorskiego w Bytomiu trasą linii 2. 12 lutego linie 1, 2, 3, 4 i 9 wykonają kursy zjazdowe do zajezdni Chorzów Batory lub Bytom Stroszek.

Rozpoczynające się w poniedziałek, 13 lutego prace torowe na ul. Wolności w centrum Zabrza spowodują kilkumiesięczne odcięcie zajezdni tramwajowej Gliwice od pozostałej części sieci Tramwajów Śląskich.

TŚ realizują oba te zadania w Zabrzu w unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej w GZM. Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła już ona jednak 1,5 mld zł. Modernizacja zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.

