Zabrze: Od piątku utrudnienia przy węźle DTŚ w dzielnicy Zaborze

Od piątku 7 maja kierowcy podróżujący Drogową Trasą Średnicową przez Zabrze powinni spodziewać się utrudnień w rejonie węzła w dzielnicy Zaborze. W związku z budową nowego układu drogowego po południowej stronie trasy węzeł zostanie zamknięty, a na samej DTŚ ograniczona zostanie prędkość.

Chodzi o prace zamówione przez inwestora kompleksu handlowo-rozrywkowego. Początkowo o jego planach miasto informowało pod koniec 2017 r. W grudniu ub. roku na facebookowym profilu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik pojawiła się informacja, że "Ikea rozpoczyna budowę infrastruktury drogowej przy Drogowej Trasie Średnicowej w Zabrzu".

"Firma rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania wartego ok. 50 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Drogopol-ZW, które zrealizowało w Zabrzu m.in. modernizację ul. Piłsudskiego" - pisała w grudniu ub. roku na Facebooku prezydent Zabrza.

We wtorek na facebookowym profilu Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu pojawiła się informacja, że 7 maja rozpoczną się prace związane z rozbudową węzła łączącego Drogową Trasę Średnicową z ul. Wolności w Zabrzu, w dzielnicy Zaborze.

"Od dnia 7 maja zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która wykluczy możliwość wjazdu oraz zjazdu na DTŚ w rejonie ulic Wolności/Korczoka. Objazd do ulicy Wolności i DTŚ zostanie poprowadzony przez węzeł drogowy zlokalizowany przy ulicy Rymera" - podał zabrzański MZDiII, apelując do kierowców o stosowanie się do oznakowania tymczasowego.

Rozstawione już w terenie przy DTŚ, dotąd nieobowiązujące oznakowanie wprowadza m.in. na odcinku w rejonie węzła trasy w Zaborzu zwężenie jezdni z trzech do dwóch pasów ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h (z przepisowych 100 km/h). Prace obejmą nie tylko DTŚ i jej węzeł w Zaborzu, ale też połączony z nimi skrzyżowaniem odcinek przelotowej ul. Wolności wraz z równoległym torowiskiem tramwajowym.

"Inwestycja realizowana jest przez Ikea. W ramach prowadzonych prac na ww. skrzyżowaniu zostanie wykonane rondo, powstaną nowe zatoki autobusowe oraz peron tramwajowy. Częściowej przebudowie ulegnie torowisko tramwajowe, powstanie nowa sygnalizacji świetlna oraz zostanie wybudowany łącznik, który połączy ulicę Lompy z istniejącym wiaduktem nad DTŚ. Prace powinny zakończyć się jesienią" - napisano na profilu MZDiII.

Spółka Ikea Centres wygrała przetarg na 25,7 ha gruntu w pobliżu dzielnicy Zaborze - przy granicy z Rudą Śląską - w czerwcu 2014 r. To teren po południowej stronie DTŚ, rozpościerający się między trasą a potokiem Czarniawka: w większości nieużytki, w części zlikwidowane ogródki działkowe, a w innej - częściowo zrekultywowane zwałowisko pogórnicze.

W kolejnych miesiącach, na gruncie umowy, miasto wykonało niwelację nierówności. W 2017 r. na działce zlikwidowano m.in. kolizję linii wysokiego napięcia z planowanym obiektem. W tym czasie miały też trwać prace projektowe związane z rewitalizacją poprzemysłowego terenu i przekształceniem go w publicznie dostępną przestrzeń rozrywkowo-rekreacyjno-edukacyjną o powierzchni 5 ha.

Inwestor zapowiadał tam w poprzednich latach budowę tam m.in. ogrodu botanicznego, amfiteatru, sztucznej plaży i fontann, miejsc do grillowania, ścieżek rowerowych i biegowych, tras dla narciarzy biegowych czy ogrodzonych miejsc dla osób z psami. W kompleksie handlowym o powierzchni ok. 87 tys. m kw. znaleźć się miałoby ponad 130 lokali.

W grudniu 2018 r. zarządzający projektem informowali o przetargu na wykonawcę układu drogowego dla tego przedsięwzięcia. Zgodnie z umową z miastem inwestor został zobowiązany dobudować drogę równoległą do DTŚ, łączącą węzeł w Zaborzu z pobliską ul. Lompy. W miejsca klasycznych skrzyżowań na górnym poziomie węzła po obu stronach DTŚ uwzględniono ronda.

Warunki przetargu na sprzedaż terenu zastrzegły też m.in., że jego nabywca powinien zaprojektować i stworzyć rekreacyjny teren zielony w dolinie potoku Czarniawka, o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.

Drogowa Trasa Średnicowa (formalne oznaczenie to droga wojewódzka nr 902) jest bezkolizyjną, w większości trzypasową arterią o długości ponad 28 km. Łączy Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów oraz Katowice. Jest jednym z najważniejszych połączeń drogowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl