Zabrze: Ostatni etap inwestycji ciepłowniczej dla dwóch dzielnic

Wartą ponad 10 mln zł umowę na budowę blisko 3 km magistrali ciepłowniczej podpisali we wtorek zabrzańscy samorządowcy. To ostatnia część projektu podłączenia do nowoczesnego źródła zasilania w ciepło dwóch północnych dzielnic Zabrza: Rokitnicy i Helenki - z łącznie ok. 3 tys. gospodarstw domowych.

W ramach całego dofinansowanego funduszami europejskimi i szacowanego na ok. 41 mln zł projektu w latach 2020-23 powstanie m.in. magistrala między Rokitnicą i Helenką, a Elektrociepłownią Fortum Miechowice w sąsiednim Bytomiu. Rozbudowana zostanie też sieć wewnątrz dzielnic (łącznie z magistralą powstanie ok. 9,3 km nowej sieci), dotąd zasilana z kotłowni węglowej i gazowo-olejowej.

Zgodnie z założeniami projektu obie stare kotłownie w dzielnicach zostaną zlikwidowane: ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (o mocy ponad 11,6 megawatów) oraz szczytowa kotłownia gazowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (o mocy ponad 6,3 megawatów).

Źródłem ciepła będzie Elektrociepłownia Miechowice, będąca częścią systemu ciepłowniczego spółki Fortum Silesia. Spółka ta - powstała z połączenia sprywatyzowanych w 2011 r. elektrociepłowni w Zabrzu i Bytomiu - jest podstawowym wytwórcą ciepła dla Bytomia, Zabrza i Rudy Śląskiej, zamieszkanych przez ponad pół miliona osób.

Inwestycję w Zabrzu prowadzi należąca do miasta spółka Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (ZPEC). ZPEC sygnalizuje, że po zrealizowaniu inwestycji cena ogrzewania w dzielnicach Helenka i Rokitnica będzie równa cenie obowiązującej na terenie miasta dla odbiorców zasilanych ze źródła Fortum Silesia. Oznacza to, że w Rokitnicy będzie ona niższa niż dotychczas.

We wtorek w zabrzańskim magistracie przedstawiciele ZPEC podpisali ostatnią z czterech planowanych umów w całym przedsięwzięciu. Zadanie pn. "Budowa magistrali przyłączeniowej od EC Zabrze do komory przyłączeniowej KP" ma wykonać za ponad 10 mln zł konsorcjum przedsiębiorstwa specjalistycznego Energoterm i spółki B.T.B. - Inżynieria Budownictwo Instalacje.

Trasa nowej sieci o długości 2620 metrów ma przebiegać przez poprzemysłowy teren miasta Bytom. Ta część inwestycji ma zostać wykonana przy udziale finansowym firmy Fortum Silesia.

Pierwszym kontraktem w ramach projektu była zawarta w sierpniu ub. roku umowa za ponad 3,6 mln zł na budowę osiedlowej sieci wzdłuż ul. Jordana, przez teren osiedla Helenka, do punktu włączenia na terenie likwidowanej kotłowni przy ul. Niepokólczyckiego. Wykonawcą została spółka B.T.B. Inżynieria Budownictwo Instalacje.

Potem, w listopadzie, ZPEC zawarło warty ponad 13 mln zł kontrakt z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Energoterm na budowę ponad 2,8 km połączenia między punktem na terenie Bytomia do punktu rozdziału na sieci osiedlowe. Ten odcinek magistrali zostanie zrealizowany głównie na terenach Lasów Państwowych.

18 lutego br. zakontraktowano natomiast wartą 8,9 mln zł budowę blisko 3 km sieci ciepłowniczej w dzielnicy Rokitnica - z konsorcjum Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Energoterm, spółki B.T.B. Inżynieria Budownictwo Instalacje oraz spółki Heatco.

Głównym celem inwestycji dotyczącej Rokitnicy i Helenki ma być poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, pochodzących z dotychczasowych kotłowni osiedlowych. Prace umożliwią też zasilenie kolejnych obiektów (ogrzewanych obecnie głównie przez kotły węglowe) w ciepło wytwarzane w wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej.

Oszacowano, że dzięki przedsięwzięciu zużycie energii pierwotnej spadnie o ponad 64 megadżuli rocznie. Wyliczono także spadek emisji gazów cieplarnianych (na poziomie 1,572 tys. ton równoważnika CO2 rocznie) oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,6 ton rocznie).

Przewidywany koszt budowy nowej sieci ciepłowniczej w tym projekcie oszacowano na 40,8 mln zł. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udzielona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to 14,3 mln zł. Według wcześniejszych informacji miasta Fortum kieruje na realizację inwestycji 10 mln zł.