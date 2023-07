Zabrze: Otwarto drogę w okolicach terenów inwestycyjnych firmy Ikea

W Zabrzu oddano w czwartek do użytku liczącą ok. kilometra równoległą do Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) drogę łączącą Zaborze Południe z dzielnicami Zaborze Północ i Poremba, wybudowaną kosztem blisko 50 mln zł Inwestorem jest firma Ikea, która ma w okolicy tereny inwestycyjne.

"Nowa infrastruktura nie tylko ułatwi życie kierowcom, ale także umożliwi dojazd do znajdujących się opodal terenów inwestycyjnych należących do firmy Ikea. To właśnie ta firma jest inwestorem nowopowstałej infrastruktury drogowej, która kosztowała blisko 50 mln zł" - poinformował Urząd Miejski w Zabrzu

W uroczystym oddaniu do użytku nowej infrastruktury drogowej wzięli udział m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zabrzańscy radni i urzędnicy, przedstawiciele wykonawcy - firmy Drogopol - i spółki Tramwaje Śląskie. "Wierzę, że tu już niedługo zobaczymy dobrze rozwijające się firmy. Co najważniejsze od dziś możemy bezpiecznie jeździć kolejnym odcinkiem drogi. Na pewno najbardziej cieszą się mieszkańcy Starego Zaborza i Nowego Zaborza albo jak kto woli - Południowego Zaborza i Północnego Zaborza oraz Poremby" - mówiła Mańka-Szulik.

Prace były prowadzone od 2022 do 2023 r. i obejmowały m.in. przebudowę ulicy Wolności oraz budowę ronda turbinowego w ciągu tej ulicy, przebudowę łącznic oraz dojazdu do osiedla, w tym przebudowę dwutorowej linii tramwajowej wraz z siecią trakcyjną i peronami, budową zatok autobusowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, a także budowę nowej drogi łączącej ul. Lompy z węzłem DW902.

W ramach realizacji prac budowlanych, poza częścią drogową, wykonane zostały prace dotyczące sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jak budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, a także przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci. "Ponadto wykonano elementy konstrukcyjne oraz elementy mające na celu ochronę środowiska takie jak mury oporowe, ekrany akustyczne, dwa podziemne zbiorniki retencyjne, separatory ropopochodnych dla podczyszczenia wód opadowych, wylot kanalizacji deszczowej oraz konserwację rzeki Czerniawki" - wyliczają zabrzańscy urzędnicy.

Przebudowa infrastruktury drogowej wymagała również przeniesienia zabytkowego krzyża z XIX w., który znajdował się przy ul. Wolności w dzielnicy Poremba. Firma Drogopol, która dokonywała przesunięcia krzyża sfinansowała także jego odrestaurowanie.

Spółka Ikea Centres wygrała przetarg na 25,7 ha gruntu w pobliżu dzielnicy Zaborze - przy granicy z Rudą Śląską - w czerwcu 2014 r. To teren po południowej stronie DTŚ, rozpościerający się między trasą a potokiem Czarniawka: w większości nieużytki, w części zlikwidowane ogródki działkowe, a w innej - częściowo zrekultywowane zwałowisko pogórnicze.

W kolejnych miesiącach, na gruncie umowy, miasto wykonało niwelację nierówności. W 2017 r. na działce zlikwidowano m.in. kolizję linii wysokiego napięcia z planowanym obiektem. W tym czasie miały też trwać prace projektowe związane z rewitalizacją poprzemysłowego terenu i przekształceniem go w publicznie dostępną przestrzeń rozrywkowo-rekreacyjno-edukacyjną o powierzchni 5 ha. W grudniu 2018 r. zarządzający projektem informowali o przetargu na wykonawcę układu drogowego dla tego przedsięwzięcia. Zgodnie z umową z miastem inwestor został zobowiązany dobudować drogę równoległą do DTŚ, łączącą węzeł w Zaborzu z pobliską ul. Lompy.

