Zabrze przebuduje skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Roosevelta

Wartą ponad 7,9 mln zł umowę na przebudowę skrzyżowania dwóch głównych ulic Zabrza - ul. Piłsudskiego i Roosevelta - podpisali we wtorek tamtejsi samorządowcy. Prace wsparte dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych powinny potrwać do końca sierpnia 2020 r.

Ul. Piłsudskiego w Zabrzu to jedna z głównych osi komunikacyjnych centrum tego miasta w osi północ-południe. U jej zbiegu z ul. Roosevelta znajduje się przebudowany w większości w ostatnich latach stadion miejski im. E. Pohla, na którym gra klub piłkarski Górnik Zabrze.

Ul. Piłsudskiego była jedną z nielicznych już w regionie ważnych przelotowych ulic, której nawierzchnię tworzyła do niedawna przedwojenna, poniemiecka kostka brukowa. Ze względu na stan nawierzchni obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Aby poprawić tę sytuację miasto przygotowało trzyetapową inwestycję. W tym roku przebudowano już zasadniczy, liczący około kilometra odcinek drogi: od ul. Roosevelta do wiaduktu głównej linii kolejowej Gliwice-Katowice. Wykonawcą wartych 8,2 mln zł prac była firma Drogopol-ZW z Katowic.

We wtorek władze miasta podpisały umowę na drugi etap modernizacji ul. Piłsudskiego - budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Roosevelta. Wykonawcą ponownie została firma Drogopol-ZW z Katowic, która za 7,9 mln zł ma wykonać prace do końca sierpnia br.

Kolejny, przyszłościowy etap, to przedłużenie ul. Piłsudskiego do ul. Szkubacza (wymagające m.in. budowy wiaduktu dla linii kolejowej Gliwice-Bytom).

Do dwóch pierwszych etapów przebudowy ul. Piłsudskiego miasto pozyskało 11 mln zł dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tej samej dotacji ma też zostać wykonane doświetlenie sześciu przejść dla pieszych wzdłuż innej ważnej arterii: ul. 3 Maja.

Pod kątem finansowania m.in. przebudowy ul. Piłsudskiego władze Zabrza zdecydowały pod koniec 2017 r. o zaciągnięciu do 330 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pieniądze te mają trafiać m.in. na budowę dróg, uzbrojenie nowych terenów mieszkaniowych, działania rewitalizacyjne czy proekologiczne.

W zmienionej wówczas pod tym kątem wieloletniej prognozie finansowej miasta umieszczono m.in. "działania z zakresu ochrony środowiska" (o wartości ok. 108 mln zł, realizowane w latach 2016-2023 przy wykorzystaniu środków UE i EBI), "uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe" (o wartości ok. 55 mln zł, planowane na lata 2018-2021 przy wykorzystaniu środków EBI), "budowę i przebudowę systemu dróg lokalnych" (o wartości ok. 110 mln zł, planowane na lata 2018-2021 przy wykorzystaniu środków rządowych i EBI) czy "przebudowę ul. Piłsudskiego" (o wartości 37,5 mln zł, planowaną na lata 2018-2021 - przy wykorzystaniu środków rządowych i EBI).

W prognozie wśród dużych wydatków majątkowych miasta umieszczono też m.in.: "Centrum Przesiadkowe w Zabrzu" (o wartości 105 mln zł, realizacja zakładana na lata 2017-2022 - przy wykorzystaniu środków UE i EBI) oraz "montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla" (o łącznej wartości w latach 2011-2026 - 319 mln zł, z czego ok. 225 mln zł w latach 2018-2026 - bez wskazania środków zewnętrznych).