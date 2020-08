Zabrze przeznaczy kolejne 4 mln zł na dotacje do 460 inwestycji środowiskowych

Samorząd Zabrza przeznaczy ponad 4 mln zł na dotacje do 460 inwestycji w domach jednorodzinnych, by ograniczać tzw. niską emisję. W poprzednich dziesięciu latach miasto przy wsparciu zewnętrznych środków dotowało już blisko 4,6 tys. takich inwestycji.

W środę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podpisała z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i GW w Katowicach Tomaszem Bednarkiem umowę na nieco ponad 4 mln zł pożyczki z WFOŚiGW. Będzie ona przeznaczona na dotacje w ramach 11. edycji zabrzańskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla budynków jednorodzinnych.

Jak wyjaśniła wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, dotacje w 11. edycji zabrzańskiego PONE zostaną przeznaczone na wsparcie: 40 instalacji kolektorów słonecznych, docieplenia ścian w 45 budynków, docieplenia dachów w 40 budynkach, wymianę okien w 45 budynkach, 80 instalacji fotowoltaicznych i 210 modernizacji źródeł ciepła.

Dotąd w dziesięciu etapach zabrzańskiego programu od 2009 r. wykonano 4593 inwestycji za łącznie 66,6 mln zł (wartość inwestycji z dofinansowaniem), w tym: 907 instalacji kolektorów słonecznych, docieplenia ścian 701 budynków, docieplenia dachów w 629 budynkach, wymianę okien 561 budynków, 400 instalacji fotowoltaicznych i 1395 modernizacji źródeł ciepła.

Przy współpracy z katowickim WFOŚiGW Zabrze prowadzi też działania termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz komunalnych budynkach mieszkalnych.

W tej pierwszej grupie wykonano już inwestycje dot. 94 budynków (termomodernizacje, wymiany źródeł ciepła, zmiany systemu ogrzewania); 12 kolejnych jest w trakcie termomodernizacji. W komunalnych budynkach mieszkalnych w Zabrzu wykonano 17 inwestycji, a 60 kolejnych jest w trakcie termomodernizacji (inwestycje obejmują termomodernizację i wymianę ogrzewania na ciepło sieciowe lub gaz.

Łącznie w budynki użyteczności publicznej oraz komunalne budynki mieszkalne w Zabrzu zainwestowano dotąd 171,6 mln zł - przy wsparciu środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego.

Miasto z własnego budżetu prowadzi też inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła w lokalach w komunalnych budynkach mieszkalnych, określając roboczo te działania jako "małe PONE". W ich ramach przeprowadzono już ponad 10 tys. przedsięwzięć, miasto wsparło je ok. 14 mln zł.

Ponadto w ub. roku ruszył program zakładający dofinansowania do 8 tys. zł kosztów kwalifikowanych dla najemców lokali w budynkach miejskich zarządców - koszty wymiany instalacji grzewczych są tu zaliczane na poczet przyszłych czynszów.

W środę władze Zabrza podpisały również z katowickim WFOŚiGW porozumienie ws. utworzenia w tamtejszym urzędzie miejskim kolejnego w regionie gminnego punktu programu Czyste Powietrze (będzie można tam dostać pomoc merytoryczną, w tym w wypełnieniu wniosku, a także złożyć wniosek).

"Chcemy również z tym programem dotrzeć do dzielnic - docelowo chcemy stworzyć w dzielnicach możliwość składania wniosków. Myślimy tutaj głównie o mieszkańcach starszych, dla których wyjazd do Wojewódzkiego Funduszu do Katowic czy wypełnienie wniosku przez internet, to problem" - zasygnalizowała wiceprezydent Dzióba.