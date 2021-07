Zabrze sprzedało przedostatnią działkę w strefie ekonomicznej

Przedostatnią z działek na terenie strefy ekonomicznej w Zabrzu, o powierzchni blisko 7 hektarów, sprzedał miejscowy samorząd. Producent koszy zbrojeniowych do ścian oporowych oraz zbrojeń dla budownictwa mieszkaniowego zapłacił za nieruchomość ponad 10,4 mln zł netto.

Jak podano w środę na facebooowym profilu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w siedzibie KSSE odbył się przetarg na kolejną nieruchomość w zabrzańskiej strefie. Ofertę złożyła spółka Poltech, która ostatecznie nabyła blisko 7-hektarową działkę przy ul. Alberta Borsiga i Ofiar Katynia.

Miasto w swojej informacji o sfinalizowaniu poniedziałkowego przetargu przekazało, że Poltech sp. z o.o. to certyfikowany producent koszy zbrojeniowych do ścian oporowych oraz zbrojeń dla budownictwa mieszkaniowego. W zabrzańskiej strefie ekonomicznej firma planuje zainwestować 30 mln zł i zatrudnić 100 osób.

Dotychczas nieruchomości w zabrzańskiej części KSSE zakupiły 33 podmioty; 19 firm uruchomiło już działalność gospodarczą. Zainwestowano tam dotąd ok. 1 mld zł, tworząc ok. 1,5 tys. nowych miejsc pracy. Do sprzedaży pozostała ostatnia działka o łącznej powierzchni 2,1 hektara.

Na początku ub. roku Zabrze sprzedało amerykańskiej firmie specjalizująca się w produkcji grillów największą działkę na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu - o powierzchni 21 hektarów, za ponad 22 mln zł. Wówczas zapełnienie zabrzańskiej strefy przekroczyło 75 proc. jej powierzchni, wynoszącej 157 hektarów.

Na terenie Regionalnego Parku KSSE - w północnej części miasta, na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice - Zabrze przeprowadziło kilka lat temu jeden z unijnych projektów, udostępniających inwestorom nowe grunty (budowa dróg i uzbrojenie w instalacje). Miasto deklaruje, że na terenach podzielonych na 45 działek (o pow. od 0,5 do 21 ha) zainwestowało 65 mln zł.

