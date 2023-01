Zabrze: Tramwaje Śląskie zamówią remont torowiska w jezdni ul. Wolności - w centrum

Tramwaje Śląskie wyremontują torowisko w ścisłym śródmieściu Zabrza, w osi ul. Wolności - jednej z głównych arterii miasta. Spółka podpisze ważną dla miasta umowę w poniedziałek. Choć odcinek ten liczy ok. 500 metrów, dotąd stan torowiska, po którym jeżdżą też samochody, był bardzo zły.

Jak przekazał zabrzański magistrat, w poniedziałek samorządowa spółka Tramwaje Śląskie podpisze z firmą Tor-Krak umowę na remont torowiska w ciągu ul. Wolności - od ul. Miarki do skrzyżowania z ul. Torową (do budynków przy ul. Wolności 203-205). Prace obejmą ponad 1 km toru pojedynczego. Inwestycja potrwa siedem miesięcy i będzie realizowana przy wyłączonym ruchu tramwajowym.

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że obecne torowisko, wspólne z jezdnią ul. Wolności, jest skonstruowane z szyn rowkowych z zabudową torów nawierzchnią w postaci płyt betonowych prefabrykowanych typu EPT. Ma ono zostać wymienione na torowisko w technologii bezpodsypkowej z płyt prefabrykowanych - z odtworzeniem nawierzchni jezdni przylegającej do torowiska.

Samorząd Zabrza nie przewiduje przy tej okazji szerszej modernizacji tego odcinka ul. Wolności, po którym odbywa się intensywny ruch samochodów. W ramach innych przedsięwzięć z Tramwajami Śląskimi okoliczne miasta - jak Bytom, Chorzów, Katowice, Mysłowice czy Sosnowiec - prowadzą lub zakończyły szereg kompleksowych modernizacji ulic (z podziemnymi instalacjami, nowymi jezdniami i chodnikami), powiązanych z inwestycjami TŚ.

Jak wynika z informacji na platformie przetargowej TŚ, oferta firmy Tor-Krak za 12,3 mln zł brutto była najtańszą z siedmiu złożonych w przetargu przeprowadzonym jesienią ub. roku.

Będzie to kolejna w Zabrzu inwestycja Tramwajów Śląskich w ramach obecnego unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Zagłębiowsko-Górnośląskiej Metropoli.

Z końcem marca 2022 r. TŚ zamówiły przebudowę linii tramwajowej wzdłuż innego odcinka ul. Wolności: od browaru w centrum miasta do granicy z Rudą Śląską (łącznie 8 km toru pojedynczego). Prace te w terminie 12 miesięcy wykonuje za 49 mln zł brutto, przy maksymalnym możliwym utrzymaniu ruchu tramwajowego w systemie mijankowym, firma NJN. Zakres tych robót podzielono na trzy odcinki, co wiąże się z wykonaniem już na tej trasie dwóch krótkich fragmentów wraz z budową przed dekadą równoległej Drogowej Trasy Średnicowej.

Pierwszy przebudowywany odcinek rozpoczyna się w rejonie Browaru przy ul. Wolności w Zabrzu, na wysokości przystanku Zabrze Św. Floriana, a kończy za przystankiem Zaborze Elektrociepłownia. Drugi odcinek rozpoczyna się przed skrzyżowaniem ul. Wolności z ul. Wyciska (przylega do niego projektowana pętla Lompy), a kończy wjazdem pod market Aldi. Trzeci odcinek rozpoczyna się na wschód od skrzyżowania ul. Wolności z wiaduktem nad DTŚ (naprzeciw marketu Lidl) i biegnie do granicy miast Zabrze i Ruda Śląska.

TŚ realizują oba te zadania w Zabrzu w unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej w GZM. Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła już ona jednak 1,5 mld zł. Modernizacja zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.

Dotąd w ramach tego projektu unijnego na terenie Zabrza zakończono cztery zadania: wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i Religi, na pograniczu Zabrza i Bytomia, w ciągu ul. Bytomskiej w dzielnicy Biskupice oraz na pograniczu Zabrza i Gliwic. Pod koniec listopada 2021 r. rozpoczęła się modernizacja torowiska w dzielnicy Mikulczyce.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.

