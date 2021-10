Zabrze z dotacją z FDS zbudowało nową drogę na terenach inwestycyjnych

Nową drogę w zabrzańskiej tzw. małej strefie ekonomicznej zbudował przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych lokalny samorząd. Warta ok. 9 mln zł inwestycja otworzyła tam możliwość sprzedaży inwestorom kolejnych dwóch gruntów.

Jak poinformował w czwartek rzecznik zabrzańskiego magistratu Dawid Wowra, w ostatnich miesiącach powstały: 660-metrowe połączenie ul. Handlowej z ulicami Pyskowicką i Magazynową, rondo u zbiegu ul. Magazynowej i ul. Pyskowickiej, ścieżka rowerowa, chodnik oraz oświetlenie. Ponadto tereny inwestycyjne zostały uzbrojone; powstała tam infrastruktura gazowa, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Zabrzański samorząd przygotował dla inwestorów m.in. działki w zabrzańskim Regionalnym Parku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) - w północno-wschodniej części miasta, na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice, przy ul. Ofiar Katynia, Goduli, Ziemskiej, Donnersmarcka oraz Ballestrema.

Miasto w poprzedniej perspektywie finansowej przeprowadziło tam jeden ze swoich unijnych projektów udostępniających nowe grunty (budowa dróg i uzbrojenie w instalacje). Dotąd w zabrzańskiej strefie, liczącej 157 ha podzielonych na 45 działek o wielkości 0,5-21 ha, działki kupiło już 33 inwestorów. Firmy zainwestowały tam ponad 1 mld zł i zatrudniły ok. 1,5 tys. osób. Do sprzedania pozostała jeszcze jedna, ostatnia działka.

Od 2015 r. Zabrze sprzedaje też działki inwestycyjne - podobnie uzbrojone przy wsparciu UE - w tzw. "małej strefie" w północnej części miasta. Był to efekt przedłużenia i połączenia w 2014 r. ul. Handlowej z drogą krajową nr 79, co udostępniło nowe grunty i skróciło dojazd z zagospodarowanych częściowo terenów przemysłowych do pobliskiego węzła autostrady A1.

Droga ta skomunikowała łącznie ok. 13 ha gruntów określanych wcześniej jako okołoprzemysłowe. Inwestycja z 2014 r. rozpoczęła też proces sprzedaży wydzielonych tam działek. W 2019 r. powstał kolejny odcinek ul. Handlowej, który pozwolił na utworzenie czterech działek inwestycyjnych na północ od tego połączenia.

Budowę połączenia ul. Handlowej z ul. Pyskowicką i Magazynową miasto określało jako "ostatni etap tworzenia +małej strefy ekonomicznej+". Budowa nowej drogi w III etapie przedsięwzięcia pozwoliła na udostępnienie kolejnych terenów, tym razem po stronie południowej. Gmina przygotowała tam dwie działki o łącznej powierzchni ponad 5 ha.

Według władz miasta wsparta kwotą ponad 1 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycja pozwoli też na lepsze skomunikowanie terenów zagospodarowanych już przez takie firmy, jak: NMC, Electrolux, Pionart czy Panattoni Europe. Nowe połączenie sprawia, że samochody dostawcze nie muszą już dokonywać objazdu przez ul. Składową.

Zgodnie z informacjami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ubiegłoroczne dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach wszystkich 104 zadań w regionie (w łącznej kwocie 160,8 mln zł) przekładały się na prace na 123 km dróg lokalnych.

