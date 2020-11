Zabrze zakończyło projektowanie przedłużenia Alei Korfantego

Prace projektowe, liczącego ok. kilometr przedłużenia Alei Korfantego w Zabrzu, zakończył zabrzański samorząd. Przetarg na prace budowlane jest planowany na połowę 2021 r.; zakończenie prac – w 2023 r.

Jak poinformował w piątek rzecznik zabrzańskiego magistratu Dawid Wowra, zakończone projektowanie dotyczyło odcinka kluczowej arterii Zabrza w osi północ-południe, wiodącego od ul. Heweliusza w rejonie zabrzańskiego Osiedla Kopernika do ul. Tarnopolskiej w dzielnicy Mikulczyce.

"Budowa przedłużenia Alei Korfantego służyć będzie lepszemu skomunikowaniu i udrożnieniu ruchu na kierunku północ-południe oraz odciąży centrum miasta" - zasygnalizował Wowra.

Inwestycja ma objąć odcinek drogi o długości ok. 1 km, dwóch rond turbinowych, wiaduktu nad jarem po kolei piaskowej w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza, obiektu mostowego nad jezdniami ulic Św. Wawrzyńca, Nadrzeczną oraz ciekiem wodnym, oświetlenia, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz ciągów rowerowych i pieszych.

"Przetarg na wykonanie robót ogłoszony zostanie w połowie przyszłego roku. Pierwsze samochody przejadą nową drogą w 2023 r." - zaznaczył Wowra.

Pod koniec października br. zabrzański samorząd ogłosił natomiast przetarg na dokumentację dwujezdniowej drogi, mającej połączyć przelotowe ul. Bytomską i ul. Wolności. Trasa o długości ok. 1,9 km z dodatkowymi odnogami - o roboczej nazwie Nowo-Hagera - umożliwiłaby ominięcie centrum tego miasta od wschodu, przecinając głównie grunty przemysłowe i leśne.

Zapowiadana od lat inwestycja jest ważna dla Zabrza: utworzyłaby piątą możliwość przekroczenia przecinającej miasto linii kolejowej Gliwice-Katowice (prócz ul. Piłudskiego, de Gaulle'a, 3 Maja i Wolności), jednocześnie tworząc połączenie drogowe wschodnich dzielnic Biskupice i Zaborze (obecnie można przejechać między nimi przez ścisłe centrum lub sąsiednią Rudę Śląską).

Miasto zakłada, że całość realizacji zamówienia dokumentacji tego przedsięwzięcia do etapu wyboru wykonawcy realizacji inwestycji potrwa maksymalnie do trzech lat od zawarcia umowy, a nadzór autorski (do uzyskania decyzji na użytkowanie) "nie dłużej niż 4 lata od daty zawarcia umowy". Obecny termin składania ofert w tym postępowaniu to 18 listopada br.