Zabrze zamawia dokumentację nowej 2-kilometrowej arterii

Dokumentację drogi, mającej połączyć przelotowe ul. Bytomską i ul. Wolności w Zabrzu, zamawia miejscowy samorząd. Trasa o długości ok. 1,9 km z dodatkowymi odnogami umożliwiłaby ominięcie centrum tego miasta od wschodu, przecinając głównie grunty przemysłowe i leśne.

Zapowiadana od lat inwestycja jest ważna dla Zabrza: utworzyłaby piątą możliwość przekroczenia przecinającej miasto linii kolejowej Gliwice-Katowice (prócz ul. Piłudskiego, de Gaulle'a, 3 Maja i Wolności), jednocześnie tworząc połączenie drogowe wschodnich dzielnic Biskupice i Zaborze (obecnie można przejechać między nimi przez ścisłe centrum lub sąsiednią Rudę Śląską).

Jak wynika z informacji umieszczonej na platformie zamówień publicznych zabrzańskiego urzędu miasta, zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla: drogi Nowo-Hagera, łączącej ul. Bytomską z ul. Wolności (ok. 1,91 km), drogi łączącej Nowo-Hagera z ul. Pawliczka (ok. 570 m) oraz drogi łączącej Nowo-Hagera z ul. Cmentarną (130 m).

Zgodnie z zamieszczonym tzw. programem funkcjonalno-użytkowym dokumentacja obejmuje przy tym budowę nowego mostu drogowego nad rzeką Bytomką, wiaduktu nad linią kolejową nr 137 (główne połączenie kolejowe Gliwic z Katowicami), wiaduktu nad bocznicą prowadzącą do terenów JSW Koks, a także wiaduktów nad istniejącymi ulicami Cmentarną i Pawliczka.

Planowana Nowo-Hagera ma rozpoczynać się w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Hagera, następnie wieść mostem nad rzeką Bytomką i lasem do ul. Cmentarnej, przekraczać wiaduktami linię kolejową i bocznicę i dalej pasem terenu po dawnej linii kolejowej do istniejącego skrzyżowania ul. Wolności z ul. Rymera (skąd wiedzie połączenie do Drogowej Trasy Średnicowej).

Nowa droga ma mieć profil dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Połączenia z ul. Cmentarną oraz Pawliczka zaplanowano poprzez ronda oraz łączniki. Planowany łącznik drogi Nowo-Hagera z ul. Pawliczka o długości ponad 500 m przebiega przez tereny leśne w sąsiedztwie zakładów przemysłowo-usługowych. Przewidziano oświetlenie, chodniki i drogi rowerowe.

Zamówienie zabrzańskiego magistratu obejmuje m.in. projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, materiały do wniosku o wydanie zgody na realizację, projekt techniczny, opracowanie specyfikacji do wyboru wykonawcy robót, udział w komisji przetargowej, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

Miasto zakłada przy tym, że całość realizacji zamówienia do etapu wyboru wykonawcy realizacji inwestycji potrwa maksymalnie do trzech lat od zawarcia umowy, a nadzór autorski (do uzyskania decyzji na użytkowanie "nie dłużej niż 4 lata od daty zawarcia umowy". Obecny termin składania ofert w tym postępowaniu to 18 listopada br.