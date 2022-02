Zabrze: Zamknięcie głównej ul. 3 Maja - o półtora miesiąca dłuższe

Ulica 3 Maja, zamknięta od sierpnia ub. roku główna arteria Zabrza w osi północ-południe, będzie niedostępna co najmniej do końca marca – poinformował w poniedziałek Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu. Awaryjny remont miał trwać do 14 lutego tego roku.

Jak wyjaśniono, opóźnienie jest związane z odkryciem niezinwentaryzowanego kabla energetycznego. Ruch między centrum Zabrza a autostradą A4 od sierpnia ub. roku odbywa się objazdem wydłużającym trasę o ok. 1,5 km.

W związku z awaryjnym stanem przepustu nad rzeczką Czarniawką, w ciągu ul. 3 Maja/Paderewskiego, między centrum i dzielnicą Kończyce, Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu w maju ub. roku wprowadził ograniczenie tonażu poruszających się tamtędy pojazdów - do 2,5 tony. Dla cięższych pojazdów wprowadzono wówczas objazd ulicami: Makoszowską i Beskidzką.

Od 25 sierpnia skierowano tam z odcinka 3 Maja z uszkodzonym przepustem wszystkie pojazdy, z wyjątkiem komunikacji miejskiej.

Taka organizacja miała obowiązywać do połowy lutego 2022 r., na kiedy wyznaczono pierwotny, siedmiomiesięczny termin umowy zawartej przez MZD z wykonawcą przebudowy przepustu. Wartą 1,7 mln zł umowę na wykonanie przepustu z elementów prefabrykowanych podpisano 14 lipca br. z wyłonionym w przetargu konsorcjum spółek Agbud z Rybnika i Agal z Jejkowic.

W poniedziałek zabrzański MZD podał, że termin zakończenia przebudowy przepustu został przesunięty z 14 lutego na 31 marca - "ze względu na niemożliwą do przewidzenia przeszkodę w postaci niezinwentaryzowanego kabla średniego napięcia, którego właścicielem jest firma Tauron".

"Kabel ten uniemożliwiał prowadzenie prac, a od jego odkrycia do przebudowy przez firmę Tauron minęło sześć tygodni. Obecnie wykonywane są prace mające na celu umocnienie koryta rzeki. Dodatkowo firma Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji musiała przebudować wodociąg ze względu na kolizję wysokościową z nowym przepustem" - uściślił MZD.

Przepust w ciągu ul. 3 Maja to jeden z obiektów w Zabrzu, który w ostatnim czasie - zgodnie z informacjami tamtejszego MZD - wymaga interwencji w związku ze stanem technicznym. Od czerwca ub. roku z powodu "przedawaryjnego stanu technicznego" zamknięto w centrum miasta most na rzeką Bytomką w ciągu ul. Jagiellońskiej.

Od dłuższego czasu zwężony był w Zabrzu przejazd wiaduktem w ciągu ul. Hermisza nad drogą krajową nr 88. W pobliżu wcześniej zakończono remont uszkodzonego wiaduktu w ciągu DK88 nad ul. Hagera.

W listopadzie ub. roku MZD z powodu stanu technicznego na rok zamknął wiadukt nad linią kolejową na łączącej Zabrze z Gliwicami przelotowej ul. Roosevelta. Wprowadzono objazdy: przez ul. de Gaulle'a, rondo Sybiraków i DW902 (DTŚ). Autobusy miejskie skierowano na trasy objazdu przez DTŚ, co powoduje wydłużenie czasu przejazdu.

