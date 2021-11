Zabrze zamówiło utworzenie tymczasowego dworca autobusowego

Samorząd Zabrza zamówił utworzenie tymczasowego dworca autobusowego, który będzie służył mieszkańcom w czasie budowy nowego dworca autobusowego w centrum miasta, przy ul Goethego. Dworzec tymczasowy ma kosztować ponad 4,4 mln zł i funkcjonować do połowy maja 2023 r.

Jak poinformował we wtorek rzecznik zabrzańskiego magistratu Dawid Wowra, warte ponad 4,4 mln zł zadanie: "Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Organizacja i utrzymanie Dworca Tymczasowego na czas budowy Centrum Przesiadkowego w Zabrzu przy ul. J. W. Goethego" wykona zabrzańska firma Probud.

Przedmiotem umowy jest organizacja i utrzymanie dworca tymczasowego na czas realizacji inwestycji przy ul. Goethego. W okresie trwania umowy od 2 listopada br. do 14 maja 2023 r. zaprojektowany i wykonany ma zostać dworzec tymczasowy, a następnie utrzymywane mają być jego obiekty wraz z utrzymaniem na nich czystości.

Miasto finalizuje obecnie podzielony na dwie części przetarg na budowę - w ramach unijnego projektu - dwóch dworców autobusowych w miejscu dotychczasowych dworców: w centrum i dzielnicy Rokitnica. W sierpniu magistrat wybrał najkorzystniejsze oferty: dla obiektu w centrum złożoną przez NDI, a dla mniejszego dworca w Rokitnicy - Budimeksu.

We wtorek Wowra przekazał PAP, że dobiegają końca czynności poprzedzające podpisanie umowy na dworzec w Rokitnicy - powinno to nastąpić w najbliższych tygodniach. W przypadku dworca w centrum trwają jeszcze procedury odwoławcze od decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty - w tym wypadku podpisanie umowy jeszcze się odwlecze.

Zabrzański samorząd nazywa obie inwestycje "centrami przesiadkowymi". W opublikowanym pod koniec października ub. roku przetargu na ich realizację oferty otwarto w kwietniu br. Oba obiekty: większy w centrum, przy ul. Goethego i mniejszy, w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia, chciało budować tych samych sześciu wykonawców.

W obu częściach przetargu najtańsze oferty złożył Budimex: odpowiednio za 52,3 mln zł i 19 mln zł brutto. Kolejne ceny zaproponowały spółki z grupy NDI: 54,7 mln zł i 19,2 mln zł. Budżet dla większego dworca miasto określiło na 81,9 mln zł brutto, a dla mniejszego na 26,3 mln zł - łącznie 108,2 mln zł brutto.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zabrzańskiego samorządu przy ul. Goethego przewidziano budowę obiektu o pow. ok. 10,4 tys. mkw. z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem P&R oraz poczekalnią i punktami usługowymi. W Rokitnicy zaplanowano perony otwarte, niewielki parking zewnętrzny oraz obiekt o pow. 276 m kw. (poczekalnię i drobne usługi).

W obu miejscach dostępne mają być stacje ładowanie pojazdów elektrycznych, strefy Kiss&Ride oraz infrastruktura towarzysząca (biletomaty, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R). Przewidziano przebudowę okolicznych dróg i sieci infrastruktury.

Dworzec autobusowy przy ul. Goethego nie zostanie połączony funkcjonalnie (kładką czy tunelem) z przylegającym do niego peronem zabrzańskiego dworca kolejowego. Pasażerowie będą nadal pokonywali ponad 200 metrów pieszo do istniejącego budynku dworca kolejowego i dostawali się na peron dotychczasowym przejściem pod torami znajdującym się w budynku dworca.

Miasto oszacowało obejmujący oba obiekty unijny projekt na 119,5 mln zł. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 to 96,4 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dworzec w centrum ma powstać do końca kwietnia 2023 r., a w Rokitnicy - do końca listopada 2022 r.

