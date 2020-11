Zabrze zaprojektuje fragmenty brakujących połączeń rowerowych północ-południe

Zaprojektowanie odcinków dróg rowerowych w Zabrzu, łączących tamtejszą istniejącą infrastrukturę rowerową w osi północ-południe, zapowiedział miejscowy samorząd. Wobec postulatów mieszkańców, powstać mają projekty ogółem 3,2 km brakujących odcinków sieci rowerowej.

O wyłonieniu projektanta tych połączeń poinformowała przy okazji oddania do użytku nowego 300-metrowego łącznika rowerowego w innej części miasta dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu Danuta Bochyńska-Podloch.

"Wydawałoby się, że to tylko 300-metrowa ścieżka rowerowa, nazwana przez mieszkańców +drogą rowerową Zaborze-Biskupice+, ale jest to element szerzej realizowanej polityki budowy ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta" - powiedziała Bochyńska-Podloch.

"Planujemy rozbudowę całego układu ścieżek rowerowych i systematycznie wszystkie nowobudowane drogi wyposażane są już w ścieżki rowerowe" - zapewniła. "Na ukończeniu mamy koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta" - dodała.

Nawiązując do otwarcia 300-metrowego łącznika, ułatwiającego przejazd częściowo polnymi drogami między dzielnicami Zaborze i Biskupice dyrektor wyjaśniła, że projekt ten miał być realizowany w zabrzańskim budżecie obywatelskim, jednak prace projektowe wykazały, że będzie on droższy, niż we wniosku. Dlatego zdecydowano o jego włączeniu do zadania inwestycyjnego "Zabrzańskie Trasy Rowerowe".

"Zadanie to zostało utworzone, aby realizować m.in. tego typu drogi, żeby realizować +sportostradę zabrzańską+, gdzie mamy już podpisaną umowę, żeby można też było zrealizować wniosek z budżetu partycypacyjnego +Łączymy północ z południem+, gdzie od 2017 r. dopiero za ósmym postępowaniem udało nam się zawrzeć umowę z projektantem" - wskazała Bochyńska-Podloch.

Zgodnie z informacjami na stronach MZDiI w Zabrzu, umowa podpisana w przetargu, w którym najkorzystniejszą ofertę (za 376,4 tys. zł brutto) złożyła warszawska spółka Polska Inżynieria, zakłada "opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej łączącej północ miasta Zabrze z południem miasta Zabrze w podziale na cztery odcinki".

Odcinki te, uzupełniające istniejącą infrastrukturę lub zastępujące dotychczasową, niespełniającą oczekiwań, to: 167 m drogi rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Katynia, 940 m wzdłuż Al. Korfantego, a także łącznie 2080 m wzdłuż dwóch części ul. de Gaulle'a (po obu stronach ul. Roosevelta).

Ponadto na początku listopada br. zabrzański samorząd podpisał umowę na wykonanie "sportostrady" - długiej na 850 m i szerokiej na 3,5 m gładkiej, leśnej, oświetlonej drogi dla amatorów sportów ruchowych. Powstać ma ona kosztem ok. 900 tys. zł do końca maja przyszłego roku w Parku Powstańców Śląskich, nieopodal osiedla Janek.

Miasto planuje też m.in. budowę kolejnego etapu drogi utwardzonej drogi rowerowej między ul. Trębacką w dzielnicy Biskupice, a ul. Szyb Jerzy w Zaborzu.